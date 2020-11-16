 Угорщина та Польща заблокували бюджетний пакет ЄС | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.11.2020

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Економіка

Угорщина та Польща заблокували бюджетний пакет ЄС

Через суперечку навколо прив'язки отримання коштів ЄС до дотримання країнами принципів верховенства права Угорщина і Польща наклали вето на європейський бюджетний пакет з фондом допомоги від коронакризи.

У ЄС не можуть дійти згоди щодо бюджету

У ЄС не можуть дійти згоди щодо бюджету

Угорщина і Польща наклали вето на європейський бюджетний пакет з фондом відновлення від коронакризи на тлі суперечки щодо прив'язки виділення коштів ЄС до дотримання країнами принципів верховенства права, заявив речник Ради ЄС Себастіан Фішер (Sebastian Fischer).

Тож на проведеній у понеділок, 16 листопада, зустрічі послів країн-членів ЄС не було досягнуто одностайного рішення, необхідного для подальшої процедури затвердження. Це загрожує затримкою виконання бюджету і запуску механізмів плану відновлення від коронавірусної кризи, що за планом має запрацювати на початку наступного року, передає інформагенція AFP.

"Угорщина наклала вето на бюджет", - написав речник угорського уряду в соцмережі Twitter. "Ми не можемо погодитися з планом прив'язати критерії верховенства права з бюджетними рішеннями в їхньому нинішньому вигляді", заявили в угорському уряді. На думку Будапешта, такий підхід порушує ухвалені на липневому саміті ЄС рішення.

Бюджет ЄС і пакет порятунку від кризи

У липні, після кількох днів переговорів, глави держав і урядів ЄС погодили бюджет ЄС, який становить 1,1 трильйона євро на період з 2021 до 2027 року. Водночас вони погодили тоді ж план економічного відновлення від коронакризи обсягом 750 мільярдів євро.

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В досягнутій на саміті угоді також містився компроміс, спрямований на скорочення в майбутньому обсягів наданих від ЄС коштів у разі порушення країнами принципів верховенства права. Однак через позицію Польщі та Угорщини компроміс був за багатьма пунктами досить нечітко сформульованим. Щодо обох країн у Брюсселі вже кілька років триває процедура, яка зрештою може призвести до позбавлення країн права голосу в ЄС.

Нинішнє вето Угорщини та Польщі не дозволяє Європейській Комісії брати кредити на фінансування пакета допомоги від коронавірусної кризи.

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