Орбан vs ЄС: Угорщина проти санкцій за порушення цінностей Євросоюзу

У ЄС місяцями тривали суперечки, зрештою було знайдено компроміс. Ідеться про механізм, який дозволить Брюсселю штрафувати країни-членів, якщо вони порушують норми правової держави та базові цінності Євросоюзу. Рішення про запровадження цього механізму має бути ухвалене разом із новим бюджетом ЄС та рішенням щодо фонду боротьби з наслідками пандемії COVID-19. Цими днями більшість країн Євросоюзу досягла відповідної згоди.

Угорщина та Польща, які, власне, були причиною дискусії про запровадження механізму контролю за дотриманням принципів правової держави, від початку виступали проти новації. Тож попри попередні плани погоджений механізм зрештою був суттєво послаблений. Згідно з чинним компромісним варіантом, для запровадження санкцій ЄС щодо держави-члена необхідна згода кваліфікованої більшості в складі 15 країн, які представляють разом щонайменше 65 відсотків населення Євросоюзу. Подолати цей бар'єр буде не так уже й просто.

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Але одній людині навіть такого варіанту забагато - Віктору Орбану, прем'єр-міністру Угорщини. Тож він оголосив, що його країна накладе вето на бюджет ЄС. У листі, адресованому голові Європейської Ради Шарлю Мішелю, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та Німеччині, як країні, що нині головує в ЄС, Орбан написав, що Угорщина не може "забезпечити одностайність" під час голосування щодо бюджету ЄС. Механізм штрафів за дотримання принципів правової держави угорський прем'єр назвав "розмитим", а тому, мовляв, його зможуть використовувати з політичних мотивів.

Політики, що "їдять з рук Сороса"

Іще кілька днів тому Орбан зробив схожі заяви в своєму щотижневому радіозверненні. При цьому він не цурався використати в цьому контексті теорії змови. За словами угорського прем'єра, механізм контролю за досягненням принципів правової держави - це, мовляв, ідея американського мільярдера Джорджа Сороса. Як каже Орбан, Сорос начебто ще багато років тому запропонував накладати санкції на країни ЄС, якщо вони не хочуть приймати мігрантів. Тож нинішній план, мовляв, належить перу політиків, "які їдять з руки" Сороса, каже угорський прем'єр.

Партія Орбана вже довгий час поширює в Угорщині міфи про начебто вплив американського мільярдера Джорджа Сороса на ЄС

Можливо, що угорський прем'єр може розраховувати на підтримку Польщі під час накладання вето на рішення ЄС. Польський прем'єр Матеуш Моравецький минулого тижня оголосив, що не хоче голосувати за механізм контролю за дотриманням принципів правової держави. Утім, він нічого не говорив про вето на весь бюджетний пакет ЄС, а також коронавірусний фонд.

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Якщо Орбан здійснить свою обіцянку, Євросоюз опиниться у новій серйозній кризі - під час другої хвилі пандемії COVID-19, нищівні наслідки якої поки що важко остаточно оцінити. Поки що лишається незрозумілим, чи намагаються брюссельські та берлінські дипломати домовитися про новий компроміс із Орбаном. У будь-якому разі, без Угорщини ухвалити бюджет ЄС не вдасться. Більшістю країн-членів можна буде хіба що проголосувати за коронавірусний фонд.

Урядування за допомогою декретів

Та Орбан і його уряд чітко дають зрозуміти, що не готові до компромісів та не збираються відступати від власних планів антидемократичних змін в Угорщині. У вівторок, 10 листопада, угорський парламент, як це вже було навесні, знову проголосував за те, щоби надати Орбану та його уряду особливі повноваження у зв'язку з пандемією. Щоправда, цього разу - лише на 90 днів, через що рішення підтримала, зокрема, і більшість опозиції. Під час цього періоду Орбан може урядувати за допомогою декретів. Навесні він використав таку можливість, зокрема, і для багатьох змін, які не мали нічого спільного з боротьбою з пандемією, а натомість були спрямовані проти опозиції та грали на руку наближеним до нього бізнесменам.

Віктор Орбан знову може управляти країною за допомогою декретів

Одразу ж після голосування уряд Угорщини представив план змін до конституції - дев'ятий за дев'ять років. Особливе обурення громадськості викликало заплановане гомофобне доповнення до основного закону країни. Згідно з пропозицією уряду, в статті конституції, де йдеться про шлюб і родину, має бути записано: "Мати - це жінка, батько - чоловік".

Вільні, але нечесні вибори

І справді, Орбан та інші угорські урядовці відомі своїми почасти дуже дискримінаційними гомофобними висловлюваннями, які, приміром, порівнюють гомосексуалів із педофілами чи заперечують рівність між гомосексуальними та "нормальними" громадянами.

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Та можливо, що в разі конституційної реформи йдеться радше про те, аби велику увагу не привертала до себе інша запропонована зміна. Згідно з нею, усі правила щодо державних фондів та їхнього капіталу мають бути ухвалені двома третинами складу парламенту. Це може стати свого роду запобіжним механізмом для непрозорих рішень уряду Орбана стосовно таких фондів. Наприклад, нещодавно в абсолютно непрозорий спосіб було надано кількамільярдну державну підтримку, зокрема у формі акцій та нерухомості, Колегіуму імені Матвія Корвіна, що його вважають елітною ковальнею кадрів уряду Орбана.

Уряд Угорщини відомий своїми гомофобними висловлюваннями

Так само у вівторок, за хвилину до півночі, Орбан направив до парламенту пропозиції змін до виборчого законодавства країни. У разі їхнього ухвалення малі партії можуть у майбутньому мати ще менше шансів потрапити до парламенту країни, який обирається за змішаною системою. Зокрема, Орбан пропонує, аби партії повинні були виставляти щонайменше 50 (а не 27, як зараз) мажоритарних кандидатів, аби мати можливість бути обраними також і за пропорційною системою. Якщо зміни будуть запроваджені, ще більш явним стане те, що вже давно критикують угорські експерти: вибори в країні хоч і досі залишаються вільними, але їхні вихідні умови дедалі менш справедливими.