Корупція в Угорщині: шикарний відпочинок міністра на тлі коронавірусних обмежень

"Більше Балатону, менше Адріатики!" - таке гасло у липні цього року кинув у народні маси прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Суть цього заклику до громадян країни - відмовитися через пандемію COVID-19 від відпустки на пляжах зазвичай такої популярної серед угорців Хорватії, відпочивши натомість на рідному озері Балатон. Невдовзі на підтвердження своїх слів Орбан опублікував і власні фотографії з відпустки на Балатоні.

Однак тепер з'ясувалося, що публічні заклики Орбана до народних мас жодним чином не стосувалися членів його уряду і, за даними ЗМІ, навіть його самого. Портал журналістських розслідувань Átlátszó опублікував фотографії з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто під час відпустки на Адріатичному морі, де той відпочивав на розкішній яхті. Сам Орбан цього літа теж відпочивав на вітрильнику поблизу хорватського узбережжя - принаймні так стверджує хорватська щоденна газета Jutarnji List. Днями видання опублікувало відповідний матеріал, у якому наводиться нечітке фото Віктора Орбана.

Щоправда, досі немає жодних переконливих доказів можливої відпустки Орбана в Хорватії. У відповідь на запит DW представник угорського уряду наголосив, що інформація про дозвілля прем'єр-міністра не розголошується. Тим часом глава МЗС Сіярто підтвердив, що проводив відпустку на яхті, нарікаючи на грубе втручання в його приватне життя.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтвердив, що відпочивав у Хорватії

Утім, неприємне враження поїздка угорського міністра закордонних справ до Адріатики справила не тільки на тлі закликів Орбана до громадян щодо Балатону. Відпочиваючи з сім'єю на розкішній яхті, Сіярто тим часом розмістив на своїй Facebook-сторінці кілька фотографій з його робочого кабінету, зроблених начебто під час його телефонних розмов. А ще були дописи, де повідомлялося про те, з якими саме європейськими міністрами закордонних справ він на той час консультувався щодо кризи у Білорусі. Словом, складалося враження, що урядовець перебуває на своєму робочому місці в міністерстві і працює.

Скандальна корупційна складова

Але подібні викриття - це лише квіточки. Значно серйознішим у цій справі є її корупційний аспект. Річ у тім, що розкішна яхта, на якій відпочивав Сіярто, коштує 21 мільйон євро. Це судно класу люкс завдовжки 42 метри належить угорському олігархові Ласло Сії. Сам підприємець протягом останніх років став одним із найбагатших угорців - не в останню чергу завдяки щедрим державним замовленням - і нині входить до кола так званих "олігархів Орбана".

Виявилося, що тижнева вартість оренди такої яхти, якою володіє скандальний підприємець, за оцінками угорських ЗМІ, становить щонайменше 170 тисяч євро. А така сума значно перевищує фінансові можливості очільника МЗС Угорщини, чий офіційний щомісячний заробіток на посаді міністра і водночас депутата парламенту становить у перерахунку близько 8,5 тисячі євро до вирахування податків. Крім того, якщо він провів відпустку на запрошення власника яхти, тоді це було би порушенням угорського антикорупційного законодавства. Адже згідно з антикорупційними нормами, депутату заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує його щомісячну депутатську зарплату. Попри це Сіярто досі відмовляється пояснити, яким чином він зміг покрити видатки на таку відпустку.

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Ця історія - далеко не перший скандал, пов'язаний із потягом угорських посадовців до предметів розкоші й солодкого життя. У них нерідко фігурують члени уряду Орбана або його наближені особи. Та й сам Орбан часто користується розкішним літаком Bombardier під час приватних поїздок на футбольні матчі. Власник літака невідомий, однак є підозри, що він теж належить до кола "олігархів Орбана".

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Цікаво, що прем'єр Угорщини не бачить жодних проблем у таких поїздках. Ще 2018 року під час дебатів у парламенті він сказав, що його щоразу запрошують як приватну особу. Мовляв, він завжди так подорожував і не збирається зраджувати цій звичці надалі. Уряд Орбана любить принагідно наголосити, що такі поїздки нічого не коштують державній скарбниці і платникам податків, однак воліє замовчувати, що запрошення на такі недешеві подорожі надходять від бізнесменів, які розбагатіли саме завдяки державним замовленням.

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У центрі скандалів через потяг до розкоші опинялися і віцепрем'єр Угорщини Жолт Шем'єн, а також колишній керівник канцелярії Орбана Янош Лазар. Обидва "засвітилися" через свою пристрасть до королівського полювання і часті ночівлі в готелях класу люкс. Нинішній керівник канцелярії Орбана Антал Роган теж викликав неабиякий резонанс на весіллі знаменитостей у 2016 році, куди він прилетів на розкішному вертольоті. Жодних наслідків ці скандальні історії поки що не мали. Однак варто згадати, що деякі ЗМІ, які повідомляли про ці випадки, були викуплені наближеними до угорського уряду структурами, після чого зайняли проурядову позицію або взагалі закрилися.

"Посткомуністична мафіозна держава"

Адже Орбана і його режим дратують не політична критика, а викриття корупції й розкішного життя керівної еліти. Офіційно Орбан намагається підтримувати ореол такого собі турботливо батька, який дбає про країну і допомагає простим угорцям. Але багато з них живуть у складних умовах, а дитяча бідність у країні досі є серйозною невирішеною проблемою. І це тоді, коли керівна верхівка практикує життя на широку ногу, що обурює багатьох угорців.

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Мова йде не лише про корупційні скандали, притаманні й іншим країнам Центральної та Південно-Східної Європи. Орбан створив в Угорщині своєрідну систему, у якій політичні амбіції для олігархів - табу, а прем'єр вимагає від них безумовної лояльності. Інакше їм загрожують серйозні проблеми. Про це свідчить приклад колишнього друга юності Орбана й медіамагната Лайоша Шимічки, який ще кілька років тому вважався одним із найбагатших угорців, але потім посварився з Орбаном і тепер перебуває в опалі, живучи із решток своїх колишніх статків. Олігархи Орбана фактично нагадують підставних осіб, своєрідних весільних генералів, які номінально володіють мільярдними активами, але насправді розпоряджаються ними Орбан і коло наближених до нього керівних осіб.

На тлі цього угорський соціолог і колишній ліберальний політик Балінт Мадяр переконаний, що корупція і мафіозні структури в Угорщині - це не звичне явище, а відмінна риса і компонент системи. Він називає створену Орбаном систему "посткомуністичною мафіозною державою".

На думку експертів, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан створив у країні корупційно-мафіозну систему

Популярний портал 24.hu дотепно проілюстрував ці реалії на прикладі Сіярто: найрозкішніша яхта хоч офіційно й має власника, але фактично перетворилася на державний будинок відпочинку для Орбана та його посадовців. І дозвіл у ньому відпочити, мовляв, у цьому випадку дали саме міністрові Сіярто.