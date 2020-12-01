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Петер Сіярто
Тема
Петер Сіярто - міністр закордонних справ Угорщини.
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Новини
11.01.2024
11 січня 2024 р.
Єрмак і Кулеба прийматимуть Сіярто в Ужгороді
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Докладно
Газ розбрату. Як "Газпром" Україну з Угорщиною пересварив
Газ розбрату. Як "Газпром" Україну з Угорщиною пересварив
У Києві вважають, що підписання контракту між Угорщиною та "Газпромом" загрожує транзиту газу з Росії через Україну.
Політика
29.09.2021
29 вересня 2021 р.
Угорщина узгодила з Росією новий газовий контракт
Угорщина узгодила з Росією новий газовий контракт
Нова угода на постачання газу між Угорщиною та "Газпромом" розрахована на 15 років і має набути чинності з 1 жовтня.
Економіка
30.08.2021
30 серпня 2021 р.
Країни ЄС критикують Угорщину за гомофобний закон
Країни ЄС критикують Угорщину за гомофобний закон
Закон про боротьбу з педофілією порушує основні права людини, наголосили 13 країн у зверненні до Єврокомісії.
Політика
22.06.2021
22 червня 2021 р.
Київ і Будапешт домовилися про переговори щодо мови й освіти
Київ і Будапешт домовилися про переговори щодо мови й освіти
Міністри закордонних справ України та Угорщини домовилися про проведення засідання робочої групи з питань освіти.
Політика
27.01.2021
27 січня 2021 р.
Угорщина хоче спрямування моніторингової місії на Закарпаття
Угорщина хоче спрямування моніторингової місії на Закарпаття
Глава МЗС Угорщини повідомив, що попросив ОБСЄ направити моніторингову місію на Закарпаття.
Політика
02.12.2020
2 грудня 2020 р.
Сіярто обурений обшуками на Закарпатті
Сіярто обурений обшуками на Закарпатті
Угорщина має намір поскаржитись у НАТО на дії України щодо закарпатських угорців, сказав Петер Сіярто.
Політика
01.12.2020
1 грудня 2020 р.
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