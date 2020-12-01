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Петер Сіярто

Тема

Петер Сіярто - міністр закордонних справ Угорщини.

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Новини

11 січня 2024 р.

Єрмак і Кулеба прийматимуть Сіярто в Ужгороді

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Докладно

Початок роботи "Північного потоку-2" загрожує постачанням російського газу в обхід України

Газ розбрату. Як "Газпром" Україну з Угорщиною пересварив

Газ розбрату. Як "Газпром" Україну з Угорщиною пересварив

У Києві вважають, що підписання контракту між Угорщиною та "Газпромом" загрожує транзиту газу з Росії через Україну.
Політика29 вересня 2021 р.
міністр закордонних справ країни Петер Сіярто

Угорщина узгодила з Росією новий газовий контракт

Угорщина узгодила з Росією новий газовий контракт

Нова угода на постачання газу між Угорщиною та "Газпромом" розрахована на 15 років і має набути чинності з 1 жовтня.
Економіка30 серпня 2021 р.
Акція протесту проти гомофобного закону в Будапешті

Країни ЄС критикують Угорщину за гомофобний закон

Країни ЄС критикують Угорщину за гомофобний закон

Закон про боротьбу з педофілією порушує основні права людини, наголосили 13 країн у зверненні до Єврокомісії.
Політика22 червня 2021 р.
Дмитро Кулеба (ліворуч) та Петер Сіярто

Київ і Будапешт домовилися про переговори щодо мови й освіти

Київ і Будапешт домовилися про переговори щодо мови й освіти

Міністри закордонних справ України та Угорщини домовилися про проведення засідання робочої групи з питань освіти.
Політика27 січня 2021 р.
міністр закордонних справ країни Петер Сіярто

Угорщина хоче спрямування моніторингової місії на Закарпаття

Угорщина хоче спрямування моніторингової місії на Закарпаття

Глава МЗС Угорщини повідомив, що попросив ОБСЄ направити моніторингову місію на Закарпаття.
Політика2 грудня 2020 р.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто

Сіярто обурений обшуками на Закарпатті

Сіярто обурений обшуками на Закарпатті

Угорщина має намір поскаржитись у НАТО на дії України щодо закарпатських угорців, сказав Петер Сіярто.
Політика1 грудня 2020 р.
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