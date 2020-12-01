 Угорщина просить ОБСЄ направити моніторингову місію на Закарпаття | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2020

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Новини

Угорщина просить ОБСЄ направити моніторингову місію на Закарпаття

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив, що попросив ОБСЄ направити моніторингову місію на Закарпаття через ситуацію з закарпатськими угорцями.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто (архівне фото)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто (архівне фото)

Угорщина просить ОБСЄ направити моніторингову місію на Закарпаття у зв'язку з ситуацією, що там склалася, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у соцмережі Facebook у вівторок, 1 грудня.

"Після засідання НАТО я розмовляв телефоном зі своїм другом Гентом Какаєм, міністром закордонних справ Албанії, який також нині очолює ОБСЄ. Я попросив його, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні поїхала на Закарпаття та розслідувала образи на адресу угорської громади", - написав Сійярто.

За його словами, спостерігачі ОБСЄ "будуть проінформовані про те, що сталося", і зв'яжуться з представниками угорців Закарпаття, повідомляє агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Раніше Сійярто назвав "неприйнятними" дії Служби безпеки України (СБУ) на Закарпатті, де 30 листопада, пройшли обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.

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Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії в Закарпатті. За даними ЗМІ, обшуки проводилися в Товаристві угорської культури Закарпаття.

Також було вилучено комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та інші матеріали, які слідчі будуть досліджувати як доказову базу протиправної діяльності підозрюваних. Крім того, в рамках слідства перевіряється підозра у можливій державній зраді з боку окремих українських громадських діячів.

У Товаристві угорської культури Закарпаття заявили, що обшуки відбувалися, зокрема, за місцем проживання голови товариства, очільника "Партії угорців України" Василя Брензовича та в центральному офісі організації в Ужгороді. У Товаристві угорської культури Закарпаття також заявили про "операцію, здійснену на сфабрикованих політичних звинуваченнях".

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні під час зустрічі з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто назвав безпідставною  спекуляцією твердження про залякування угорців у Закарпатській області. Крім того, Кулеба сказав угорському дипломату, що слідчі дії правоохоронних органів у Закарпатській області відбуваються в межах повноважень СБУ стосовно окремих громадян України, і не спрямовані проти угорської національної меншини.

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