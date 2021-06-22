 Країни ЄС критикують Угорщину за гомофобний закон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2021

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Країни ЄС критикують Угорщину за гомофобний закон

Ухвалений угорським парламентом гомофобний закон про боротьбу з педофілією порушує основні права людини, наголосили 13 країн-членів у зверненні до Єврокомісії.

Акція протесту проти гомофобного закону в Будапешті

Учасники акції протесту проти гомофобного закону в Будапешті, 14 червня

Близько половини країн ЄС, серед яких і Німеччина, закликали Європейську Комісію (ЄК) вжити заходів проти суперечливого закону Угорщини, що обмежує доступ молоді до інформації про гомосексуальність і трансгендерних людей. У оприлюдненому в вівторок, 22 червня, зверненні до Єврокомісії наголошується, що цей ухвалений угорським парламентом закон обмежує інформаційні права молодих людей щодо гомосексуальності та транссексуальності.

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У заяві 13-и країн наголошується, що Єврокомісія повинна використовувати усі наявні в її розпорядженні інструменти проти закону. Він дискримінує гомосексуалів і трансгендерів та порушує право на свободу самовираження під приводом захисту дітей, зазначається в заяві. Ініціаторами звернення виступили Бельгія, Люксембург і Нідерланди.

Під заборону потрапили книги й фільми для неповнолітніх

Статс-міністр з європейських питань в МЗС ФРН Міхаель Рот (Michael Roth) написав на тлі цього у Twitter, що людська гідність недоторканна. "Це суть європейської ідентичності. Завжди і скрізь", - наголосив німецький посадовець. Натомість стигматизація, остракізм і дискримінація геїв, лесбійок, бі-, транссексуалів, а також інтерсексуалів "не може бути виправдана жодним законом або традицією", пояснив Рот.

Закон, схвалений минулого тижня парламентом Угорщини, містить заборону на доступні для неповнолітніх книги й фільми із зображенням сексуальності, що відхиляється від гетеросексуальної. Крім того, цим нормативним актом забороняється реклама, в якій гомосексуали або транссексуали постають як частина норми.

Угорщина захищає закон

Натомість міністр закордонних справ Угорщини Сіярто виступив на зустрічі міністрів країн-членів ЄС, що цього дня проводиться в Люксембурзі, на захист цього закону. За його словами, він не спрямований проти будь-якої меншини й покликаний захистити неповнолітніх від педофілів. Сіярто звинуватив критиків у "поширенні дезінформації" і застеріг від втручання в "національні компетенції" Угорщини.

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Крім Німеччини і країн Бенілюксу, за даними бельгійського уряду, це звернення до Єврокомісії підтримали Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Ірландія, Латвія, Литва, Іспанія і Швеція.

Нагадаємо, стадіон у Мюнхені, де 23 червня відбудеться матч Євро-2020 між збірними Німеччини та Угорщини, планували підсвітити усіма кольорами веселки на знак солідарності з ЛГБТІК-спільнотою. Однак керівництво УЄФА відмовило.

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