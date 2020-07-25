Пропаганда Орбана у бульварній упаковці

"Ліваки на боці вірусу" - з такою передовицею у березні вийшов таблоїд City7 у регіональній версії для міста Мішкольц, що на північному сході Угорщини. Поряд - фото експрем'єра-соціаліста Ференца Дюрчаня. Тим часом місцева версія таблоїда у південноугорському місті Печ цькує "зеленого" мера Будапешта: "Карачонь на чолі уряду. Серйозно?" Посіяти сумнів у компетентності спільного кандидата від опозиції на парламентських виборах 2022 року - одна з цілей пропаганди на шпальтах City7.

На 24 сторінках поміж кросвордами, дівчатами у бікіні, гороскопами і порадами зірок щодо схуднення читачам пропонують емоційні заголовки. Короткі статті зазвичай зводяться до того, який класний угорський уряд ("Віктор Орбан: Ще у травні ми можемо мати п'ять мільйонів щеплених" або "Перспективи стають дедалі кращими") і якими нездарами є опозиціонери. "Представників опозиції роблять відповідальними за те, що вірус так стрімко поширюється в Угорщині і за те, що так багато загиблих", - пояснює у коментарі DW Даніель Солой, головний редактор незалежного угорського порталу media1.hu. За його словами, за допомогою City7 уряд хоче відволікти від власного провалу. "За нашими спостереженнями, люди невдоволені станом системи охорони здоров'я", - зауважив у розмові з DW і Андраш Біро-Нодь, директор будапештського аналітичного центру "Політичні рішення".

Коронавірус: Ахіллесова п'ята влади

У питанні щеплень Угорщина - чемпіон Європи. Але й кількість смертей є вкрай високою. Станом на кінець травня, від COVID-19 померли близько 30 тисяч угорців. Цифра доволі висока, якщо перерахувати на кількість населення у десять мільйонів людей. Аби продемонструвати рішучість, уряд поспіхом зробив ставку на російські й китайські вакцини, які не мали допуску в ЄС. "Якщо я це переживу", - запевняв на шпальтах City7 читачів у західноугорському місті Залаегерсег гуру фітнесу Норберт Шоберт після вакцинації китайським препаратом "Сінофарм" - "то і ви переживете".

"Зелений" мер Будапешта Гергель Карачонь - улюблена мішень провладного таблоїда

City7 виходить друком у близько дюжини міст і містечок по всій країні. А під назвою "Hír8" і у столиці Будапешті. У концерні Mediaworks не повідомили DW, яким є загальний наклад регіональних видань. Експерт з питань ЗМІ Даніель Солой вбачає системний підхід: безкоштовний тижневик виходить там, де партія влади на місцевих виборах 2019 року показала поганий результат або нині має погані показники підтримки, зазначив у розмові з DW головний редактор Media1.hu.

На місцевих виборах 2019 року правляча Fidesz програла опозиції передовсім у містах. Після виборів змінилися мери, зокрема, у Будапешті, Печі, Мішкольці, Сомбатхеї і Дунайвароші. У всіх цих містах нині виходять місцеві наклади City7. У містечку Сексард, що на південному заході країни, меру від правлячої партії натомість вдалося втриматись при владі. Бургомістр настільки задоволений успіхом газети City7, що навіть скоротив до разу на місяць вихід місцевої муніципальної газети.

Досягнення влади на чолі з Віктором Орбаном - на перших шпальтах City7

Безкоштовна пропаганда

Видавцем City7 є холдинг Mediaworks Zrt, який спеціалізується на регіональних виданнях і має власну мережу розповсюдження. Донедавна холдинг належав другу юності Віктора Орбана Лерінцу Месарошу. "Мета газети очевидна - поширення пропаганди", - переконаний Даніель Солой.

Журналіст Ервін Гют не вірить в успіх провладного таблоїда

"City7 просто лежить у поштовій скринці", - констатує редактор онлайн-газетиSzabad Pécs Ервін Гют. Журналіст зізнається, що не знає, за яким принципом поширюється провладний таблоїд. "Я особисто ще ніколи його не отримував", - каже Гют.

Ервін Гют називає City7 "урядовою пропагандою у бульварній обгортці". Методи влади у передвиборчій агітації не міняються, зазначає журналіст. Гют пригадує вибори 2005/2006, коли деякий час мільйонним накладом виходила безкоштовна газета Magyar Vizsla ("Угорський сторожовий пес"), яка опинялася у кожній поштовій скринці й поширювала нападки на тодішнього главу уряду Дюрчаня. Почерк пропагандистів Орбана абсолютно не змінився: бульварний формат, безкоштовно, з чітким політичним забарвленням, констатує Ервін Гют.

Журналіст, однак, не вірить, що City7 буде успішним. За даними мережі розповсюдження преси MATESZ, газети провладного холдингу Mediaworks, який випускає регіональні газети, за останні роки втратили щонайменше 72 тисячі підписників. "З ким би я не спілкувався за межами моєї медійної бульбашки, - каже Ервін Гют, - навіть знайомі, які підтримують Fidesz, не в захваті від City7".