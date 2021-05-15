В Угорщині скасують обов'язкові маски і комендантську годину

Угорщина скасує більшість обмежень через пандемію коронавірусу, серед яких нічна комендантська година, щойно кількість щеплених від COVID-19 сягне 5 мільйонів у ці вихідні, заявив у п'ятницю, 21 травня, прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.

В інтерв'ю державному радіо він заявив, що людям більше не потрібно буде носити маски у громадських місцях. Також можна буде проводити збори до 500 людей просто неба, а в закритих приміщеннях - лише для вакцинованих людей з відповідними посвідченнями, передає агенція Reuters. "Це означає, що ми перемогли третю хвилю пандемії", - сказав Орбан.

Угорщина - єдина країна ЄС, яка затвердила і використовувала російські та китайські вакцини у великих кількостях до того, як Європейське агентство з лікарських засобів їх вивчить та, можливо, затвердить.

Це дозволило країні досягти одного з найвищих показників щеплення в ЄС, оскільки 50 відсотків населення, яке складає 9,7 мільйона, вже отримало щонайменше одну дозу.

Крім того, більшість підприємств у сфері послуг вже відновили роботу, серед них - готелі, ресторани, спа-центри, театри, кінотеатри, спортзали та спортивні майданчики.

З початку пандемії, в Угорщині підтвердили понад 801 тисячу заражень коронавірусом, з них 29 427 інфікованих людей померли.