Угорщина: Віктор Орбан і "смертельна кампанія" в умовах пандемії COVID-19

Усе розпочалося з фейкової цитати: на початку січня близькі до уряду Угорщини медіа закинули відомому угорському політологу Петеру Креко, що той закликав опозицію пропагувати відмову від вакцинації, аби від коронавірусу померло якомога більше людей. Як стверджують ці ЗМІ далі, тоді опозиція могла б звалити всю відповідальність за ці жертви пандемії коронавірусної хвороби на прем'єра Віктора Орбана і таким чином унеможливити його переобрання. Сам Орбан теж вирішив прокоментувати висловлювання, що їх приписують Креко. "Підступність не знає меж", - сказав глава угорського уряду в одному зі своїх інтерв’ю.

Угорський політолог Петер Креко

При цьому Креко з такими закликами ніколи не виступав. Більше того, в інтерв’ю брюссельському часопису Politico він звернув увагу на те, що російська та китайська вакцини від коронавірусу - "Спутник V" та Sinopharm відповідно - не дуже популярні серед населення. А занадто сильна реклама цих препаратів з боку Орбана та його уряду, на думку політолога, можуть мати для них "політичні наслідки". Адже серед населення, яке й без того без особливої довіри ставиться до вакцинації, мовляв, може ще більше посилитися скепсис до щеплення.

Вигадані закиди

Висловлювання Креко є абсолютно зрозумілими й у жодному разі не двозначними. Незважаючи на це, праворадикальний публіцист Жолт Баєр, близький товариш Орбана та співзасновник правлячої партії "Фідес", запустив онлайн-петицію проти політолога та уявної "смертельної кампанії", яку він нібито ініціював. Відтоді на адресу Креко та його родини почали надходити погрози вбивства. Лояльні до Орбана видання опублікували сотні статей з наклепами на цього політолога.

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Не допомогли й два судові рішення, які оцінили твердження проти Креко як неправдиві: в угорському парламенті один з провідних представників "Фідес" днями знову повторив під час дебатів закиди на адресу політолога. "Все це просто виводить з рівноваги, - каже Креко в розмові з DW. - За цей час мене перетворили на якусь міфічну злу фігуру".

Угорський публіцист Жолт Баєр

Такі напади на угорського політолога є не лише безпрецедентними. Вони свідчать про початок нового політичного наступу проти угорської опозиції. Від початку року Віктор Орбан, його уряд, його політична партія та проурядові масмедіа не втомлюються закидати опозиційним партіям, що ті нібито ведуть "смертельну кампанію" проти вакцинації від коронавірусу.

Суперечка навколо російської та китайської вакцин

Але, як не було заяв з боку Креко, що їх приписують політологу, так само й не існує якоїсь "смертельної кампанії", яку начебто проводить опозиція. Шість найважливіших опозиційних партій, котрі наприкінці минулого року об’єднались у виборчу коаліцію, навпаки постійно закликають жителів країни до щеплення від коронавірусної хвороби. Що вони критикують, так це - використання російської та китайської вакцини без дозволу з боку Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

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Річ у тому, що в Угорщині дозволили використовувати вакцини "Спутник V" та Sinopharm, не дочекавшись зеленого світла з Брюсселя. Таким чином, ця країна поки що є єдиною в ЄС, котра вже використовує ці два препарати. Європейське право хоча й дозволяє в разі гострої необхідності використовувати на національному рівні ще не допущені вакцини, але більшість країн ЄС хочуть усе ж таки дочекатись експертизи EMA і не діяти в цьому випадку на власний розсуд.

Угорщина - єдина країна ЄС, де вже зараз використовують російську вакцину "Спутник V"

Таким чином, угорські опозиційні політики в питанні російської та китайської вакцин відстоюють лише точку зору, що її також мають більшість країн ЄС, а не проводять якусь кампанію проти вакцинації. Попри це близькі до уряду медіа не цураються обливати опозиційних політиків брудом, називаючи їх зрадникам батьківщини або ворогами нації.

Нова хвиля наступу на політичну опозицію

Причини такого наступу на опозицію лежать на поверхні: із сьогоднішньої перспективи Орбана перемогти на наступних парламентських виборах, які мають відбутися весною 2022 року, виглядають не дуже райдужно. Великі прошарки населення вже втомилися від Орбана, багато хто невдоволений пихатістю та корупційними скандалами в оточенні прем’єра. Лунає критика й щодо дій угорського уряду в боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби.

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За рівнем смертності від наслідків COVID Угорщина обіймає одну з найвищих позицій у Європі. Судячи з усього, в багатьох лікарнях критична ситуація. Але достовірної інформації про реальний стан справ у медичних закладах немає, оскільки уряд Орбана заборонив вести незалежне інформування з клінік та центрів вакцинації. Незалежні масмедіа та угорські лікарі протестували проти цього - але марно.

Водночас завдяки урядовій кампанії з вакцинації щеплення від коронавірусу зроблено вже понад чверті дорослого населення. Орбану терміново потрібен цей успіх, адже через тривалі карантинні обмеження Угорщині загрожує серйозна економічна криза, масштаби якої нині ще важко оцінити.

У пошуку цапа-відбувайла політики з партії "Фідес" та проурядові масмедіа знайшли для себе тим часом нову жертву - ще одного відомого політолога. Одне з висловлювань Аттіли Тібора Надя перекрутили так, що тепер і його зараховують до ініціаторів "смертельної кампанії". "За рік до парламентських виборів настрої стають дедалі агресивнішими, - сказав Надь у розмові з DW. - Розсудливий політичний дискурс видається в Угорщині більше не можливим. Це я бачу нині на прикладі моєї особи".