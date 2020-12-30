COVID-19 у Європі: які карантинні обмеження діють у різних країнах ЄС

Зростання кількості інфікувань коронавірусом у багатьох країнах Європейського Союзу призвело до нових локдаунів. Чим вони відрізняються, і де карантинні обмеження найжорсткіші?
Канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) хотіла б суворіших заходів у боротьбі з коронавірусом, однак глави урядів 16 федеральних земель ФРН поки не дали згоди на запровадження нового загальнонаціонального жорсткого локдауну.
На своїй останній зустрічі вони лише подовжили вже чинні заходи до 18 квітня. Від анонсованої раніше "великодньої тиші через політичні та організаційні причини також вирішили відмовитися.
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Загалом зустрічатися зараз можуть не більше п'яти осіб з двох різних домогосподарств. Так зване правило "аварійних гальм" передбачає, що правила посилюватимуться, коли в окремих регіонах кількість нових випадків за тиждень із розрахунку на 100 тисяч жителів перевищуватиме 100.
У громадському транспорті та магазинах по всій Німеччині громадяни зобов'язані носити медичні маски.
Французький президент Еммануель Макрон наприкінці березня оголосив про запровадження третього загальнонаціонального локдауну. Правила, які вже довгий час були чинними в окремих регіонах, таким чином на чотири тижні стали чинними на території всієї Франції.
Ці протиепідемічні заходи передбачають, що більшість магазинів залишаються закритими, а з сьомої вечора діє комендантська година. Окрім цього, великодні канікули у школах і дитячих садках подовжено на один тиждень.
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Той, хто хоче піти в Бельгії у магазин, віднедавна мусить робити попередній запис на конкретний час. Виняток становлять лише заклади, де продають товари першої необхідності.
Школи та університети зачинені на три тижні включно із великодніми вихідними. Перукарі, татуювальники та косметологи поки що змушені повністю припинити роботу.
Раніше було заплановано пом'якшити протиепідемічні заходи 19 квітня. Щонайменше до цієї дати діятиме запроваджена вже декілька місяців тому нічна комендантська година та обмеження на в'їзд в країну, чинні з кінця січня.
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У Іспанії місцеве населення й туристи віднині мають, перебуваючи в громадських місцях, у тому числі й на вулиці, носити медичні маски. Це правило поширюється на всю країну. Дещо іншою є ситуація із подорожами. Поки багато регіонів на час Великодня обмежують мобільність власних жителів, туристи з ЄС отримують змогу засмагати на курортах, зокрема популярній серед німців Майорці.
У Португалії до 15 квітня залишається чинним надзвичайний стан. Після того як взимку кількість інфікувань дуже сильно зросла, у країні було оголошено локдаун. Оскільки кількість нових випадків внаслідок цього зменшилася, з середини березня португальський уряд почав поступово пом'якшувати жорсткі обмеження.
У квітні музеї мають знову відчинити свої двері. Наступним кроком мають стати кінотеатри, театри та усі магазини - якщо дозволить епідемічна ситуація.
Загальнонаціональні жорсткі обмеження залишаються чинними в Греції щонайменше до 5 квітня. Людям у країні дозволено залишати свої домівки з п'ятої ранку до дев'ятої вечора, але лише за наявності поважної причини: походу на роботу, занять спортом, відвідин лікаря чи вигулювання собаки. Для тих, хто в'їжджає у Грецію, необхідно здати тест та відбути карантин.
Попри те, що кількість інфікувань коронавірусом й надалі залишається високою, болгарський уряд пом'якшив обмеження вже 1 квітня. Жителі країни тепер знову можуть сидіти в ресторанах на відкритих майданчиках. Театри також відкрилися, але із меншою кількістю глядачів, яким дозволено перебувати у залі.
Протягом квітня знову мають відкрити дитячі садки й школи.
Чехія ще декілька тижнів тому була країною із найбільшим у світі числом нових випадків протягом тижня із розрахунку на 100 тисяч жителів. Відповідно у всіх регіонах країни було запроваджено найвищий з п'яти ступенів надзвичайного стану. Зустрічатися дозволяється лише двом особам за винятком членів однієї родини.
Як і в багатьох інших країнах Європи, у Чехії зачинені ресторани, кінотеатри, музеї та магазини із товарами, які не належать до предметів першої необхідності. В країні й надалі діє нічна комендантська година. Крім того, заборонено залишати межі власних населених пунктів. Віряни мають право відвідувати свої церкви, але в поховальних церемоніях і весіллях можуть брати участь не більше 15 осіб.
Угорщина також сильно постраждала від коронавірусної кризи. Вже деякий час в'їзд до країни дозволено майже винятково угорським громадянам. Для німця, наприклад, в'їхати в країну практично неможливо. Разом із комендантською годиною з 20-ої вечора, зачинено майже усе, що не є необхідним для задоволення першочергових потреб. Весілля можна святкувати лише в тісному сімейному колі, поховання дозволені за участі до 50 осіб.
Ця скандинавська країна від початку пандемії дотримується відносно ліберального курсу із багатьма рекомендаціями, але малою кількістю заборон. Однак з початку січня, після ухвалення закону про пандемію, уряд почав більше втручатися в громадське життя. Хоч у порівнянні з іншими країнами ЄС ці заходи, все одно, виглядають м'яко. У ресторанах за одним столом дозволено сидіти не більше, ніж чотирьом особам. Збиратися разом можуть не більше восьми людей. Магазини та готелі залишаються відчиненими