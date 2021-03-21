У театр і кафе - з тестом на COVID. Чи стане Тюбінген прикладом для всієї Німеччини?

Німеччина пом'якшила локдаун, не маючи стратегії тестування, - і показники заражень коронавірусом підскочили. Місто Тюбінген хоче довести, що з тестами можна відкрити театри й ресторани.
У "Циммертеатрі" у німецькому місті Тюбінген загорілося світло в кінці довгого темного тунелю: вперше після чотиримісячної перерви туди прийшли глядачі. Вони не без радості показують два папірці: один - квиток на спектакль, а другий - свідоцтво про негативний результат тесту на коронавірус.
Раніше міська влада вирішила, що це розташоване в федеральній землі Баден-Вюртемберг 90-тисячне місто стане на три тижні майданчиком для проведення експериментального проєкту задля боротьби з пандемією. Суть його - уможливити відновлення роботи деяких закладів завдяки проведенню тестів на наявність коронавірусу. Для Дітера і Пера Ріпберґерів (Dieter und Peer Ripberger), художніх керівників "Циммертеатру", це означає, що їхня сцена стала першою у всій Німеччині (випередивши навіть Берлін!), на якій знову дозволено грати перед глядачами.
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Поки що кінозали й театри в Тюбінгені відкриваються до 4 квітня. Однак впускати відвідувачів дозволено тільки за наявності так званого добового квитка, який підтверджує негативний результат тесту на COVID-19, зробленого того ж дня. При цьому зберігається норма щодо обов'язкового дотримання мінімальної дистанції й носіння захисних масок.
Дітер Ріпберґер довго не вагався: вони з колегами запланували 20 виступів на найближчий час.
Запущений в Тюбінгені проєкт так само неабияк потішив місцевих рестораторів. Один з них - Тео Калайцідіс (Theo Kalaitzidis), власник ресторану і кафе Collegium - популярного місця серед студентів. Вже кілька днів тут знову можна збиратися, сидячи за столиком на вулиці, - за умови наявності негативного тесту на коронавірус. "Наше гасло на найближчі дні: сонце, стільці й лави на вулицю - і ласкаво просимо!", - каже Калайцідіс.
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А ось погода в перші дні проєкту виявилася не досить сприятливою. Замість сонця з неба сипав сніг, тож багато рестораторів Тюбінгена вирішили не відкривати двері своїх закладів, хоч і мали на це право. Господаря Collegium це не бентежить: "Щойно сонце з'явиться по-справжньому, прийде і народ. Люди абсолютно зголодніли".
За можливість відкриватися власники кінотеатрів і ресторанів бути вдячними ініціативній місцевій медпрацівниці. Ще рік тому Лізу Федерле (Lisa Federle) не дуже добре знали навіть місцеві жителі. Сьогодні ж вона стала символом "тюбінгенського шляху", в основі якого лежить ідея масового тестування, що вже стала відомою по всій Німеччині та за її межами, а міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) навіть запрошував її на федеральну пресконференцію.
Для Федерле, яка є уповноваженою округу Тюбінген з боротьби з пандемією, дуже важливо, щоб експеримент її міста виявився успішним: "Ми будемо тестувати, тестувати й тестувати, і якщо, попри виявлені зараження і відкриття громадських закладів, крива (темпів поширення хвороби. - Ред.) буде зростати повільно, то це якраз той спосіб, яким ми можемо впоратися з цією кризою".
Ліза Федерле рано зрозуміла, що допоки в країні не буде достатньої кількості вакцини, боротися з вірусом можна тільки лише шляхом масового тестування. Тюбінген був одним з перших міст Німеччини, де вже в квітні 2020 року стали тестувати мешканців будинків для людей похилого віку та людей з фізичними чи розумовими вадами і безплатно надавати медичні маски людям старше 65 років, а магазини вранці обслуговували тільки літніх людей.
За допомогою дослідження, в якому бере участь і Тюбінгенський університет, Федерле також сподівається з'ясувати, чи справді театри й кіно належать до головних чинників посилення пандемії, чи їхня роль у цьому незначна. Вічний локдаун, на її думку, - не вихід, людей потрібно підтримати, відкривши деякі заклади: "Інакше в довгостроковій перспективі ми будемо розплачуватися психічними проблемами, про які поки що навіть не здогадуємося".
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Коли бургомістр Боріс Пальмер (Boris Palmer) прямує в ратушу на Ринковій площі, в його бік лунають слова подяки. Їх вигукують люди, які стоять в черзі на проведення експрес-тесту на коронавірус, щоб на день отримати можливість повернутися в звичне до приходу пандемії життя. За його словами, зараз головне завдання для міської влади - задовольнити величезний попит на тести.
Якщо Лізу Федерле можна вважати архітекторкою "Тюбінгенського шляху", то Борис Пальмер - його виконроб. Цей член партії "Зелених" свого однопартійця, прем'єр-міністра федеральної землі Баден-Вюртемберг Вінфріда Кречманна (Winfried Kretschmann) швидко переконав у доцільності цієї моделі. "Це саме ті інноваційні ідеї, яких ми гостро потребуємо для боротьби з пандемією", - згодився керівник земельного уряду.
Багато хто в Німеччині впевнений, що на початку березня влада ухвалила хибне рішення, пом'якшивши локдаун, але не затвердивши програму тестування. Відтоді рівень захворюваності щодня зростає. "Тепер пішла третя хвиля, і все доведеться знову закривати, - говорить Борис Пальмер. - Я з самого початку виступав за те, щоб все відкрити, але був вражений, почувши, що ми робимо це без тестування".
Тож тепер Тюбінген теж може постраждати через зростання показників захворюваності по всій країні. Якщо рівень зараження в місті різко підскочить - приміром, через тих приїжджих з інших міст, які прибувають і місто за покупками, то експериментальний проєкт доведеться закрити.
У Касселі під час акції протесту проти коронавірусних обмежень спалахнули масштабні сутички протестувальників з правоохоронцями.