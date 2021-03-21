У театр і кафе - з тестом на COVID. Чи стане Тюбінген прикладом для всієї Німеччини?

У "Циммертеатрі" у німецькому місті Тюбінген загорілося світло в кінці довгого темного тунелю: вперше після чотиримісячної перерви туди прийшли глядачі. Вони не без радості показують два папірці: один - квиток на спектакль, а другий - свідоцтво про негативний результат тесту на коронавірус.

Раніше міська влада вирішила, що це розташоване в федеральній землі Баден-Вюртемберг 90-тисячне місто стане на три тижні майданчиком для проведення експериментального проєкту задля боротьби з пандемією. Суть його - уможливити відновлення роботи деяких закладів завдяки проведенню тестів на наявність коронавірусу. Для Дітера і Пера Ріпберґерів (Dieter und Peer Ripberger), художніх керівників "Циммертеатру", це означає, що їхня сцена стала першою у всій Німеччині (випередивши навіть Берлін!), на якій знову дозволено грати перед глядачами.

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У театралів з'явилася надія

Поки що кінозали й театри в Тюбінгені відкриваються до 4 квітня. Однак впускати відвідувачів дозволено тільки за наявності так званого добового квитка, який підтверджує негативний результат тесту на COVID-19, зробленого того ж дня. При цьому зберігається норма щодо обов'язкового дотримання мінімальної дистанції й носіння захисних масок.

Дітер Ріпберґер довго не вагався: вони з колегами запланували 20 виступів на найближчий час.

Дітер Ріпберґер (другий ліворуч) в Циммертеатрі, Тюбінген

Ресторатор сподівається на сонце

Запущений в Тюбінгені проєкт так само неабияк потішив місцевих рестораторів. Один з них - Тео Калайцідіс (Theo Kalaitzidis), власник ресторану і кафе Collegium - популярного місця серед студентів. Вже кілька днів тут знову можна збиратися, сидячи за столиком на вулиці, - за умови наявності негативного тесту на коронавірус. "Наше гасло на найближчі дні: сонце, стільці й лави на вулицю - і ласкаво просимо!", - каже Калайцідіс.

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А ось погода в перші дні проєкту виявилася не досить сприятливою. Замість сонця з неба сипав сніг, тож багато рестораторів Тюбінгена вирішили не відкривати двері своїх закладів, хоч і мали на це право. Господаря Collegium це не бентежить: "Щойно сонце з'явиться по-справжньому, прийде і народ. Люди абсолютно зголодніли".

Тео Калайцідіс (ліворуч) перед своїм кафе

Автор ідеї - місцева лікарка

За можливість відкриватися власники кінотеатрів і ресторанів бути вдячними ініціативній місцевій медпрацівниці. Ще рік тому Лізу Федерле (Lisa Federle) не дуже добре знали навіть місцеві жителі. Сьогодні ж вона стала символом "тюбінгенського шляху", в основі якого лежить ідея масового тестування, що вже стала відомою по всій Німеччині та за її межами, а міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) навіть запрошував її на федеральну пресконференцію.

Для Федерле, яка є уповноваженою округу Тюбінген з боротьби з пандемією, дуже важливо, щоб експеримент її міста виявився успішним: "Ми будемо тестувати, тестувати й тестувати, і якщо, попри виявлені зараження і відкриття громадських закладів, крива (темпів поширення хвороби. - Ред.) буде зростати повільно, то це якраз той спосіб, яким ми можемо впоратися з цією кризою".

Ліза Федерле рано зрозуміла, що допоки в країні не буде достатньої кількості вакцини, боротися з вірусом можна тільки лише шляхом масового тестування. Тюбінген був одним з перших міст Німеччини, де вже в квітні 2020 року стали тестувати мешканців будинків для людей похилого віку та людей з фізичними чи розумовими вадами і безплатно надавати медичні маски людям старше 65 років, а магазини вранці обслуговували тільки літніх людей.

Ліза Федерле

За допомогою дослідження, в якому бере участь і Тюбінгенський університет, Федерле також сподівається з'ясувати, чи справді театри й кіно належать до головних чинників посилення пандемії, чи їхня роль у цьому незначна. Вічний локдаун, на її думку, - не вихід, людей потрібно підтримати, відкривши деякі заклади: "Інакше в довгостроковій перспективі ми будемо розплачуватися психічними проблемами, про які поки що навіть не здогадуємося".

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"Зелений" бургомістр - "виконроб" експерименту з тестами

Коли бургомістр Боріс Пальмер (Boris Palmer) прямує в ратушу на Ринковій площі, в його бік лунають слова подяки. Їх вигукують люди, які стоять в черзі на проведення експрес-тесту на коронавірус, щоб на день отримати можливість повернутися в звичне до приходу пандемії життя. За його словами, зараз головне завдання для міської влади - задовольнити величезний попит на тести.

Якщо Лізу Федерле можна вважати архітекторкою "Тюбінгенського шляху", то Борис Пальмер - його виконроб. Цей член партії "Зелених" свого однопартійця, прем'єр-міністра федеральної землі Баден-Вюртемберг Вінфріда Кречманна (Winfried Kretschmann) швидко переконав у доцільності цієї моделі. "Це саме ті інноваційні ідеї, яких ми гостро потребуємо для боротьби з пандемією", - згодився керівник земельного уряду.

Мер міста Боріс Пальмер зумів переконати земельну владу в доцільності цього експерименту

Багато хто в Німеччині впевнений, що на початку березня влада ухвалила хибне рішення, пом'якшивши локдаун, але не затвердивши програму тестування. Відтоді рівень захворюваності щодня зростає. "Тепер пішла третя хвиля, і все доведеться знову закривати, - говорить Борис Пальмер. - Я з самого початку виступав за те, щоб все відкрити, але був вражений, почувши, що ми робимо це без тестування".

Черга на експрес-тест на Ринковій площі Тюбінгена

Тож тепер Тюбінген теж може постраждати через зростання показників захворюваності по всій країні. Якщо рівень зараження в місті різко підскочить - приміром, через тих приїжджих з інших міст, які прибувають і місто за покупками, то експериментальний проєкт доведеться закрити.