 Попит на кокаїн у часи карантину - небезпечна ситуація не лише в Німеччині | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.03.2021

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Європа

Попит на кокаїн у часи карантину - небезпечна ситуація не лише в Німеччині

Після запровадження локдауну в Німеччині збільшився попит на кокаїн. Цей наркотик почали постачати у країну в ще більших обсягах, а наркодилери вигадують нові схеми, щоб залучити клієнтів.

Три доріжки кокаїну на дзеркальній поверхні та згорнута у трубочку купюра у сто євро

Споживання кокаїну в Європі зростає - незважаючи на величезну шкоду, яку він завдає здоров'ю

Александеру за сорок, він працює у ЗМІ, живе у центрі Берліна. І він нюхає кокаїн. Раніше це траплялося кілька разів на тиждень, але після запровадження локдауну це почало відбуватися частіше, розповідає Александер DW телефоном: уже точно рази чотири упродовж тижня.

Справа в тому, що щовечора до нього приходять друзі, що взагалі-то зараз заборонено берлінською владою через боротьбу з коронавірусом. "Людям по-звірячому нудно, - пояснює він. - А що вони вживають, коли їм нудно? Те, чим можна розважитися".

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Карантин у Німеччині збільшив попит на кокаїн?

До пандемії COVID-19 Александер зустрічався з друзями у барах. Там вони іноді вживали кокаїн потайки у туалеті по черзі. Вдома ж усе можна зробити відкрито, на столі лежить доза для кожного: "Це відбувається швидше, і всім дістається більше".

Жодних офіційних даних щодо того, наскільки змінилося споживання кокаїну за час пандемії, ще немає. Обмеження соціальних контактів, перекриті кордони і спорожнілі аеропорти стали для криміналу не меншою проблемою, ніж для законослухняних підприємців. Саме тому багато експертів розраховували на те, що торгівля наркотиками зменшиться, а споживання - знизиться.

Кокаїн потрапляє до Європи через морські порти

Однак берлінець Александер не вважає, що на ринку стало менше кокаїну. "Дзвінок по телефону - і хвилин через 20-30 у тебе під дверима "кокаїнове таксі", - розповідає він. Та й ціни, за його словами, залишилися старими, при тому що сам наркотик став чистішим.

Рене Мачке

Рене Мачке

Той факт, що в Німеччині не стало менше кокаїну, підтверджує і Рене Мачке (René Matschke), голова митного управління в порту Гамбурга, в завдання якого входить створювати проблеми з постачаннями для таких "кокаїнових таксі". "Головні ворота для надходження кокаїну - це завжди великі порти", - розповідає Мачке DW.

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У гамбурзький порт щодня прибуває понад 23 тисячі контейнерів. Співробітники Рене Мачке вибирають найбільш підозрілі: ті, які приходять з Південної Америки, причому відомим маршрутом, обслуговуються сумнівними фірмами. Своєю рентгенівською установкою розміром зі спортзал гамбурзькі митники просвічують контейнери.

І знаходять все більше кокаїну - то запакованого у спортивні сумки, то захованого між мішками рису або кормом для тварин. "Таких обсягів, як зараз, ще ніколи не було, - каже Мачке. - Останні два роки ми конфісковували приблизно по десять тонн. А перед цим по всій Німеччині вилучалося по три-п'ять тонн на рік".

Наприкінці лютого в Гамбурзі була вилучена найбільша у Європі партія кокаїну, яка надійшла з Парагваю: 16 тонн наркотику були упаковані у 1700 бляшаних банках з-під шпаклівки.

16 тонн кокаїну, виявлених у порту Гамбурга у бляшаних банках

У лютому в порту Гамбурга виявили 16 тонн кокаїну в бляшаних банках

Наркоторговців усе більше приваблює Європа

Європа зараз - найпривабливіший ринок для кримінальних банд, говорить в інтерв'ю DW Джеремі Макдермотт. Директор організації InSight Crime вважає, що мова йде про справжній "кокаїновий трубопровід до Європи". "Ціни в Європі набагато вищі, а ризики - значно нижчі, ніж у Південній і Північній Америці", - пояснює Макдермотт, який зі своєю командою в Колумбійському Медельїні досліджує організовану злочинність у Південній Америці.

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За його словами, США щорічно витрачають мільярди доларів на боротьбу з наркотиками, у якій задіяна фактично ціла армія. Тому орієнтація на Європу - це для банд, які займаються торгівлею наркотиками, "просто раціональне ділове рішення". Макдермотт вважає, що європейський ринок кокаїну буде зростати й надалі, "особливо у Східній Європі".

Чому зростає споживання кокаїну

За оцінкою Європейського центру моніторингу наркотиків і наркозалежності (EMCDDA), хоча б один раз кокаїн спробували 12 мільйонів європейців. Аналітик цього відомства Лоран Ланіель підтверджує, що в останні роки в Європі споживання кокаїну збільшилося. І це, на його думку, неминуче призведе до зростання корупції та насильства.

У портах і аеропортах банди наркодилерів, очевидно, вже зараз підкуповують співробітників, і є все більше ознак корупції у слідчих органах і судовій системі, свідчить Ланіель.

Чим більше кокаїну надходить до Європи, тим більше грошей на кону і тим більшою є готовність банд застосовувати насильство, каже Ланіель. Як приклад того, наскільки жорстоко організована злочинність діє в Європі, він наводить виявлені в Нідерландах транспортні контейнери, переобладнані у камери для тортур.

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У Гамбурзі, за словами Рене Мачке, бувають перестрілки між контрабандистами наркотиків, все більше вогнепальної зброї виявляють під час обшуків, митники й поліцейські отримують погрози.

Як може на це реагувати держава? Джеремі Макдермотт упевнений, що така боротьба з наркотиками, як у США, - не вихід: "Тут потрібен комплексний підхід, а не тільки репресії, заборони та арешти". Для цього Німеччина повинна співпрацювати як з європейськими партнерами, так і з США та країнами Латинської Америки - там слід посилювати громадянське суспільство, пропонувати легальну альтернативу селянам, які вирощують коку.

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"Фарширована" кава: кокаїн у кавових зернах

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Стадіон? А навіщо!

    Щоб зібрати своєю грою на саксофоні багатотисячною аудиторію, Давору Крмпотику вже не обов'язково йти на стадіон. Тепер це можна зробити з балкона квартири. Над хорватським портовим містом Рієка з його майже 130-тисячним населенням щодня лунає віртуозна саксофонна гра в його виконанні. Однак байдужим до культури містянам було б краще, якби музикант-віртуоз мешкав десь у підвальному приміщенні.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Запальна музика серед похмурого оточення

    Утім, музику з балконів почуєш не тільки в Хорватії. У Німеччині теж можуть незгірш хорватів ударити в струни на балконі, що довели ось ці члени Фрайбурзького барокового оркестру. Похмурому оточенню занепалих будівель вони протиставили "Оду до радості" Людвіга ван Бетховена, таким чином взявши участь в загальнонімецькому музичному флешмобі. Взірцем для них стали концерти на балконах в Італії.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Небезпека для тих, хто без балкона

    Уряд Бельгії теж попрохав громадян залишатися вдома. А що робити тим, хто не має балкона, однак хоче подихати свіжим повітрям? Тоді залишається хіба що посидіти на підвіконні! Але тут один хибний рух і ... може статися непоправне, особливо, якщо мешкаєш на верхотурі.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Балкон і море

    Рік тому круїзний лайнер Spectrum oft the Seas вперше відплив з Німеччини в навколосвітню подорож. Тепер він перебуває поблизу Австралії. Однак через коронавірус пасажири вже не подорожують. На фото - члени екіпажу, які милуються гаванню Сіднея з балконів свої кают.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Буденні замальовки

    Складається враження, що перед нами одна зі сцен якогось голлівудського фільму, але насправді ця жінка розвішує прання в Катманду. У столиці Непалу вже два тижні діє комендантська година. На висоті вірус не такий страшний.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Перукарня на свіжому повітрі

    У розташованому на півдні Лівану селищі Хула балкон перетворився в перукарню. До речі, досить практично, адже підстрижене волосся просто здувається вітром. Головне, щоб маска не злітала і перукарила особа, з якою маєш мешкати в одному домоволодінні.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Канал доставки продуктів

    Необхідність - мати винаходу, як каже японська мудрість. Цей милий чоловік в Марселі не може виходити зі своєї квартири навіть за покупками. Тож сусіди принесли йому повну торбину продуктів. Тепер її залишається лише підняти імпровізованою мотузкою - зв'язаними вузлами покривалами.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Кому балкон, а кому й фітнес-студія

    Себастьян Манко - тренер з фітнесу. Щоб під час пандемії мешканці цього будинку для людей похилого віку в французькому місті Бордо залишалися в добрій формі, Манко проводить з ними тренування. Але робити це потрібно на безпечній відстані від літніх людей, адже вони належать до групи ризику в разі зараження коронавірусом. Тут тобі й свіже повітря і без ризику зараження. Добре, що є балкон!

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Навіть серйозні заняття спортом не проблема

    Ганс-Петер Дурст - спортсмен. На Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро він здобув дві золоті медалі. 26 років тому Дурст пережив ДТП, наслідком чого стало порушення почуття рівноваги. Відтоді його поле зору обмежене, а реакція сповільнена. Але триколісний велосипед компенсує всі ці вади. Коли лютує коронавірус, просторий балкон у квартирі Дурста в Дортмунді уможливлює йому щоденні тренування.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Що більше, то краще

    А взагалі найкраще пересидіти карантин під час коронавірусу на великих балконах. Приміром, ось цей балкон у Монако міститься на двох поверхах фешенебельного хмарочосу Tour Odeon і навіть має басейн з гіркою. Однак таке задоволення не з дешевих - цей пентхаус разом з балконом коштують близько 300 мільйонів євро.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Балконний чорний гумор

    У той час, як іншим його побратимам доводиться нидіти всередині приміщень, цей скелет у Франкфурті-на-Одері має власний балкон. І не лише в період пандемії.

    Автор: Марко Мюллер, Валерій Сааков


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Три доріжки кокаїну на дзеркальній поверхні та згорнута у трубочку купюра у сто євро

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