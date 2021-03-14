Попит на кокаїн у часи карантину - небезпечна ситуація не лише в Німеччині

Александеру за сорок, він працює у ЗМІ, живе у центрі Берліна. І він нюхає кокаїн. Раніше це траплялося кілька разів на тиждень, але після запровадження локдауну це почало відбуватися частіше, розповідає Александер DW телефоном: уже точно рази чотири упродовж тижня.

Справа в тому, що щовечора до нього приходять друзі, що взагалі-то зараз заборонено берлінською владою через боротьбу з коронавірусом. "Людям по-звірячому нудно, - пояснює він. - А що вони вживають, коли їм нудно? Те, чим можна розважитися".

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Карантин у Німеччині збільшив попит на кокаїн?

До пандемії COVID-19 Александер зустрічався з друзями у барах. Там вони іноді вживали кокаїн потайки у туалеті по черзі. Вдома ж усе можна зробити відкрито, на столі лежить доза для кожного: "Це відбувається швидше, і всім дістається більше".

Жодних офіційних даних щодо того, наскільки змінилося споживання кокаїну за час пандемії, ще немає. Обмеження соціальних контактів, перекриті кордони і спорожнілі аеропорти стали для криміналу не меншою проблемою, ніж для законослухняних підприємців. Саме тому багато експертів розраховували на те, що торгівля наркотиками зменшиться, а споживання - знизиться.

Кокаїн потрапляє до Європи через морські порти

Однак берлінець Александер не вважає, що на ринку стало менше кокаїну. "Дзвінок по телефону - і хвилин через 20-30 у тебе під дверима "кокаїнове таксі", - розповідає він. Та й ціни, за його словами, залишилися старими, при тому що сам наркотик став чистішим.

Рене Мачке

Той факт, що в Німеччині не стало менше кокаїну, підтверджує і Рене Мачке (René Matschke), голова митного управління в порту Гамбурга, в завдання якого входить створювати проблеми з постачаннями для таких "кокаїнових таксі". "Головні ворота для надходження кокаїну - це завжди великі порти", - розповідає Мачке DW.

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У гамбурзький порт щодня прибуває понад 23 тисячі контейнерів. Співробітники Рене Мачке вибирають найбільш підозрілі: ті, які приходять з Південної Америки, причому відомим маршрутом, обслуговуються сумнівними фірмами. Своєю рентгенівською установкою розміром зі спортзал гамбурзькі митники просвічують контейнери.

І знаходять все більше кокаїну - то запакованого у спортивні сумки, то захованого між мішками рису або кормом для тварин. "Таких обсягів, як зараз, ще ніколи не було, - каже Мачке. - Останні два роки ми конфісковували приблизно по десять тонн. А перед цим по всій Німеччині вилучалося по три-п'ять тонн на рік".

Наприкінці лютого в Гамбурзі була вилучена найбільша у Європі партія кокаїну, яка надійшла з Парагваю: 16 тонн наркотику були упаковані у 1700 бляшаних банках з-під шпаклівки.

У лютому в порту Гамбурга виявили 16 тонн кокаїну в бляшаних банках

Наркоторговців усе більше приваблює Європа

Європа зараз - найпривабливіший ринок для кримінальних банд, говорить в інтерв'ю DW Джеремі Макдермотт. Директор організації InSight Crime вважає, що мова йде про справжній "кокаїновий трубопровід до Європи". "Ціни в Європі набагато вищі, а ризики - значно нижчі, ніж у Південній і Північній Америці", - пояснює Макдермотт, який зі своєю командою в Колумбійському Медельїні досліджує організовану злочинність у Південній Америці.

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За його словами, США щорічно витрачають мільярди доларів на боротьбу з наркотиками, у якій задіяна фактично ціла армія. Тому орієнтація на Європу - це для банд, які займаються торгівлею наркотиками, "просто раціональне ділове рішення". Макдермотт вважає, що європейський ринок кокаїну буде зростати й надалі, "особливо у Східній Європі".

Чому зростає споживання кокаїну

За оцінкою Європейського центру моніторингу наркотиків і наркозалежності (EMCDDA), хоча б один раз кокаїн спробували 12 мільйонів європейців. Аналітик цього відомства Лоран Ланіель підтверджує, що в останні роки в Європі споживання кокаїну збільшилося. І це, на його думку, неминуче призведе до зростання корупції та насильства.

У портах і аеропортах банди наркодилерів, очевидно, вже зараз підкуповують співробітників, і є все більше ознак корупції у слідчих органах і судовій системі, свідчить Ланіель.

Чим більше кокаїну надходить до Європи, тим більше грошей на кону і тим більшою є готовність банд застосовувати насильство, каже Ланіель. Як приклад того, наскільки жорстоко організована злочинність діє в Європі, він наводить виявлені в Нідерландах транспортні контейнери, переобладнані у камери для тортур.

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У Гамбурзі, за словами Рене Мачке, бувають перестрілки між контрабандистами наркотиків, все більше вогнепальної зброї виявляють під час обшуків, митники й поліцейські отримують погрози.

Як може на це реагувати держава? Джеремі Макдермотт упевнений, що така боротьба з наркотиками, як у США, - не вихід: "Тут потрібен комплексний підхід, а не тільки репресії, заборони та арешти". Для цього Німеччина повинна співпрацювати як з європейськими партнерами, так і з США та країнами Латинської Америки - там слід посилювати громадянське суспільство, пропонувати легальну альтернативу селянам, які вирощують коку.