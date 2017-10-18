 Європол провів безпрецедентну операцію проти наркоторговців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2020

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Новини

Європол провів безпрецедентну операцію проти наркоторговців

Під час операції було заарештовано 37 літаків, 12 мільйонів євро готівкою, 70 автомобілів класу "люкс" і нерухомість вартістю у десятки мільйонів євро.

Під час спецоперації правоохоронці вилучили мільйони євро

Під час спецоперації правоохоронці вилучили мільйони євро

Правоохоронці у декількох країнах світу за координації та підтримки Європейського поліцейського управління (Європолу)  у п'ятницю, 27 листопада, провели масштабну операції проти міжнародного наркосиндикату, під час якої затримали 45 підозрюваних та здійснили близько 180 обшуків.

Як повідомляє Європол, в операції було задіяно понад тисячу поліцейських. Більшість підозрюваних затримали в Бразилії (38 осіб), затримання провели в Бельгії, Іспанії та в Об'єднаних Арабських Еміратах (Дубай).

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В операції у Європі брали участь поліцейські з Іспанії, Португалії, Бельгії, Нідерландів і Румунії, у Південній Америці - бразильські правоохоронці, а на Ближньому Сході - поліція Дубая.

Повідомляється, що міжнародна мережа наркоторговців імпортувала до європейських портів не менше 45 тонн кокаїну на рік. За даними Європолу, лише за півроку наркоторговці заробили на контрабанді наркотиків прибуток у понад 100 мільйонів євро.

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Цей синдикат мав прямі контакти з наркокартелями в Бразилії та інших країнах-постачальницях, які несли відповідальність за підготовку і відвантаження кокаїну в морських контейнерах, що прямували до основних європейських морських портів.

Під час операції було заарештовано 37 літаків (усі - в Бразилії), 12 мільйонів євро готівкою, 70 автомобілів класу "люкс" і нерухомість вартістю у десятки мільйонів євро.

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