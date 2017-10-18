У США та Європі затримали понад 170 людей за наркоторгівлю в даркнеті

У США та Європі правоохоронці затримали 179 людей, яких підозрюють у торгівлі наркотиками та іншими забороненими речовинами в даркнеті. Про це у вівторок, 22 вересня, повідомили Європол та міністерство юстиції США. В рамках міжнародної спецоперації було виявлено 6,5 мільйона доларів в готівковій та віртуальній валютах та 500 кілограмів героїну, кокаїну, екстазі та фентанілу. Також було конфісковано 64 одиниці вогнепальної зброї.

У США було затримано 121 людину. Ще 42 особи затримали в Німеччині, 8 у Нідерландах, 4 у Великобританії та 3 в Австрії.

В міністерстві юстиції США операцію під назвою DisrupTor назвали великою перемогою над ринком торгівлі наркотиками, який в останні роки перебрався в інтернет. Там зазначили, що ця операція стала найбільшою у сфері запобігання злочинності у даркнеті, особливо щодо торгівлі опіоїдами.

"Популярність цих темних веб-ринків зростає з тривожною швидкістю і дозволяє торговцям наркотиками пропонувати їх відкрито по всьому світу та приймати замовлення", - сказав заступник міністра юстиції США Джеффрі Розен, передає агенція dpa. Окрім того, в рамках цієї операції в США вдалося знайти особу, відповідальну за вбивство літньої пари в штаті Джорджія.