 У порту Гамбурга виявили рекордну для Європи партію кокаїну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2021

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Новини

У порту Гамбурга виявили рекордну для Європи партію кокаїну

За даними німецьких митників, реалізація такої кількості наркотику вроздріб принесла б наркоторговцям декілька мільярдів євро.

У порту Гамбурга виявили рекордну для Європи партію кокаїну - 16 тонн

У порту Гамбурга виявили рекордну для Європи партію кокаїну - 16 тонн

У порту Гамбурга митники виявили понад 16 тонн кокаїнув п'яти контейнерах, які прибули з Парагваю. Як повідомило у середу, 24 лютого, управління митної служби Гамбурга, наркотик знайшли 12 лютого у жерстяних банках з-під шпаклівки.

За даними митників, це - найбільша в історії одинична партія кокаїну, яку коли-небудь вилучали в Європі, і входить у п'ятірку п'янайбільших виявлених партій у світі. 

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У рамках розслідування за декілька днів було вилучено ще 7,2 тонни кокаїну в порту бельгійського міста Антверпен.

Кокаїн було заховано у жерстяних банках з-під шпаклівки

Кокаїн було заховано у жерстяних банках з-під шпаклівки

За підозрою у причетності до ввезення цієї партії наркотику в Нідерландах затримали 28-річного чоловіка, повідомляє інформагентство dpa.

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За даними німецьких митників, реалізація такої кількості кокаїну вроздріб принесла б наркоторговцям декілька мільярдів євро.

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