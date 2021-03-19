 COVID-19: у Німеччині досягнуто критичної позначки заражень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2021

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Новини

COVID-19: у Німеччині досягнуто критичної позначки заражень

Темпи поширення коронавірусу у Німеччині досягли позначки, після якої уряд може скасувати послаблення локдауну.

Медичний співробітник під час проведення тесту на коронавірус у Ессені в Німеччині

Медичний співробітник під час проведення тесту на коронавірус в Ессені в Німеччині

Кількість нових заражень коронавірусом у Німеччині за сім днів із розрахунку на 100 тисяч населення в неділю, 21 березня, перетнула критичну позначку у 100 і сягнула 103,9. Про це свідчать дані Інституту імені Роберта Коха (RKI), який консультує німецький уряд у питанні подолання епідемії COVID-19 в країні.

Згідно з даними дослідників, лише за минулу добу в Німеччині було зафіксовано 13 733 нових випадки COVID-19, при цьому від цієї хвороби померло 99 осіб. Таким чином загальна кількість заражень від початку пандемії у ФРН сягнула 2,66 мільйона, а кількість жертв коронавірусу - 74 664.

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"Екстрене гальмо" для послаблень локдауну

На початку березня федеральний уряд та влада земель Німеччини погодилися послабити локдаун у країні за умови, якщо показник нових заражень на 100 тисяч населення за сім днів не перевищуватиме 100 випадків протягом трьох днів поспіль. У разі, якщо в окремій землі чи ж у країні загалом це все ж відбудеться, було домовлено застосувати "екстрене гальмо" для вже запроваджених пом'якшень протиепідемічного режиму.

Однак для різних регіонів країни цей показник сильно відрізняється. За даними RKI, у Тюрингії він уже перевищив позначку у 207, а в Баварії - у 108 випадків відповідно. Водночас у Берліні він все ще перебуває нижче критичного показника, сягаючи 94, а у Шлезвіг-Гольштейні він наразі складає "лише" 59,5.

У понеділок, 22 березня, влада земель та федеральний уряд вже запланували провести спільну нараду, на якій будуть обговорюватися плани подальших дій з подолання пандемії COVID-19 у Німеччині.

Засновник BioNTech очікує локдауну до осені

Тим часом один з керівників і співзасновників німецької компанії-розробника вакцини від коронавірусу BioNTech Угур Шахін (Ugur Sahin) заявив, що він очікує продовження політики протиепідемічних обмежень у західних країнах до осені цього року. "У багатьох державах Європи і у США ми наприкінці літа вірогідно будемо в ситуації, коли вже не буде потреби у локдауні", - зазначив дослідник у інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

За його словами, це не означатиме зникнення вірусу. "Авжеж, і надалі будуть локальні спалахи. Будуть мутації. Але вони з великою ймовірністю не будуть жахливими", - зазначив Шахін. Водночас, додав він, для контролю над ситуацією населенню доведеться проводити регулярну ревакцинацію.

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