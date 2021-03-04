Німецькі науковці про коронавірус: театр безпечніший за супермаркет

З 1 березня в Німеччині після довгої перерви відчинилися перукарні. Поки що крамниці (за винятком супермаркетів і, залежно від регіону, квіткових та будівельних), фітнес-клуби, басейни, ресторани, театри і кіно залишаються зачиненими. Що вже може працювати, а де ймовірність заразитися занадто висока? Нове дослідження з Німеччини розкриває несподівані факти.

У різних приміщеннях - різні ризики

Припустімо, ви перебуваєте в одному місці з людиною, інфікованою коронавірусом. Імовірність того, заразитеся ви чи ні, залежить відразу від декількох факторів, і йдеться не тільки про носіння масок. Наприклад, якщо театральний зал або музей буде заповнений лише на 30%, а всі глядачі сидітимуть у масках, ризик заразитися коронавірусом удвічі менший, ніж під час походу в супермаркет. Похід в театр за таких умов дослідники Берлінського технічного університету (Technische Universität Berlin) оцінили як навіть більш безпечний, ніж візит до перукаря. До місць з найвищим ризиком зараження, за їхніми даними, належать середня школа (за умови, що учні будуть без масок, а класи будуть повними), офіси зі співробітниками без масок і фітнес-клуби з відвідувачами в масках. Під час розрахунків вони виходили з того, що приміщення провітрюють, а учасники дотримуються соціальної дистанції та правил гігієни.

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За одиницю підрахунку ризиків взяли індекс репродукції (R). Якщо інфікована людина перебуває в приміщенні й може заразити максимум одну людину, R дорівнюватиме одиниці. Якщо ймовірність зараження дуже низька, то індекс репродукції становить менше одиниці. Умови, за яких R більше одиниці, можна вважати сприятливими для поширення коронавірусу. До них належать ресторани, фітнес-клуби, басейни, школи та офіси на кількох людей. Неважливо, заповнені вони наполовину або ще менше, носять маски відвідувачі чи ні.

При цьому дослідники Берлінського технічного університету не розглядали варіанти коронавірусу з різними мутаціями. Вважають, що вони здатні поширюватися набагато швидше. Науковці підкреслюють, що їхні дані - не абсолютна оцінка ризиків, а оцінка умов відносно одне одного. Поки що наукових даних занадто мало, щоб точно стверджувати, що, наприклад, перукарні небезпечніше театрів. Однак ці дані можуть допомогти в розробці подальшої стратегії відкриття ресторанів, крамниць і спортивних установ у Німеччині.