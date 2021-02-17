У ФРН вірусологи попереджають про третю хвилю пандемії COVID-19

Провідний німецький вірусолог Крістіан Дростен (Christian Drosten), який консультує уряд ФРН у питаннях боротьби з пандемією COVID-19, застеріг щодо небезпеки третьої хвилі пандемії в Німеччині. Про це Дростен заявив ввечері суботи, 27 лютого, у коментарі для німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

На запитання журналіста, чи перебуває Німеччина в третій хвилі пандемії, Дростен відповів, що натепер країна переживає початок такого розвитку подій. На підтвердження свого твердження вірусолог вказав на розвиток ситуації в інших країнах, а також на результати моделювання подальшого розвитку ситуації в самій Німеччині.

За даними Інституту імені Роберта Коха, станом на 28 лютого у ФРН за добу зафіксували 7890 нових випадків зараження й 157 нових смертельних випадків через COVID. Таким чином у країні у зв'язку з COVID померли вже понад 70 тисяч осіб. Тижневі середні показники зараження спостерігаються на рівні 63,8 на 100 тисяч осіб.

У квітні ситуація може значно погіршитися

На тлі цього вірусолог також визнав, що за нинішніх темпів заражень вакцинація також мало чим зможе зарадити, хоч водночас це може значно скоротити показники смертності серед найбільш уразливих людей похилого віку. Щодо можливих послаблень нинішніх обмежень, то Дростен прогнозує їх не раніше другої половини літа.

Так само професор Торстен Лєр (Thorsten Lehr), який спеціалізується на прогнозах щодо ситуації з пандемією, теж попереджає про значне прискорення темпів поширення інфекції. За його даними, вже у квітні за нинішніх темпів поширення коронавірусу показники заражень можуть повернутися до рівня, що спостерігався до Різдва.

Причиною цього професор Лєр називає дедалі активніше поширення британського варіанта коронавірусу (B.1.1.7), а також пожвавлення контактів між жителями Німеччини, що спостерігається з середини лютого, розповів він виданню Der Spiegel.

Німці хочуть, щоб відкрили магазини і ресторани

Тим часом згідно з соціологічними опитуваннями, більшість жителів Німеччини прагне скасування запроваджених обмежень. 75 відсотків німців хочуть, щоб у березні знову відкрилися всі магазини, випливає з опитування, проведеного інститутом соціологічних досліджень Insa на замовлення тижневика Bild am Sonntag. Передчасним відкриття магазинів в березні визнали 17 відсотків респондентів.

Що стосується ресторанів, то за відновлення їхньої роботи висловилися 54 відсотки опитаних, а проти - 35 відсотків. Відкриття готелів у березні підтримали б 45 відсотків респондентів, косметичних салонів - 44 відсотки. Відвідування музеїв хотіли б відновити 42 відсотки учасників дослідження, пише Bild am Sonntag. Зараз в Німеччині відкриті тільки продуктові та господарські магазини, ресторани готують тільки навинос. Обмеження запроваджені з середини грудня і мають діяти до 7 березня.