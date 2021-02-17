 У ФРН вірусологи попереджають про третю хвилю пандемії COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У ФРН вірусологи попереджають про третю хвилю пандемії COVID-19

У Німеччині спостерігається "початок тенденції", що може призвести до третьої хвилі пандемії COVID-19, пояснюють вірусологи.

Провідний німецький вірусолог Крістіан Дростен

Провідний німецький вірусолог Крістіан Дростен попереджає про третю хвилю пандемії у Німеччині

Провідний німецький вірусолог Крістіан Дростен (Christian Drosten), який консультує уряд ФРН у питаннях боротьби з пандемією COVID-19, застеріг щодо небезпеки третьої хвилі пандемії в Німеччині. Про це Дростен заявив ввечері суботи, 27 лютого, у коментарі для німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

На запитання журналіста, чи перебуває Німеччина в третій хвилі пандемії, Дростен відповів, що натепер країна переживає початок такого розвитку подій. На підтвердження свого твердження вірусолог вказав на розвиток ситуації в інших країнах, а також на результати моделювання подальшого розвитку ситуації в самій Німеччині.

За даними Інституту імені Роберта Коха, станом на 28 лютого у ФРН за добу зафіксували 7890 нових випадків зараження й 157 нових смертельних випадків через COVID. Таким чином у країні у зв'язку з COVID померли вже понад 70 тисяч осіб. Тижневі середні показники зараження спостерігаються на рівні 63,8 на 100 тисяч осіб.

У квітні ситуація може значно погіршитися

На тлі цього вірусолог також визнав, що за нинішніх темпів заражень вакцинація також мало чим зможе зарадити, хоч водночас це може значно скоротити показники смертності серед найбільш уразливих людей похилого віку. Щодо можливих послаблень нинішніх обмежень, то Дростен прогнозує їх не раніше другої половини літа.

Так само професор Торстен Лєр (Thorsten Lehr), який спеціалізується на прогнозах щодо ситуації з пандемією, теж попереджає про значне прискорення темпів поширення інфекції. За його даними, вже у квітні за нинішніх темпів поширення коронавірусу показники заражень можуть повернутися до рівня, що спостерігався до Різдва.

Причиною цього професор Лєр називає дедалі активніше поширення британського варіанта коронавірусу (B.1.1.7), а також пожвавлення контактів між жителями Німеччини, що спостерігається з середини лютого, розповів він виданню Der Spiegel. 

Німці хочуть, щоб відкрили магазини і ресторани

Тим часом згідно з соціологічними опитуваннями, більшість жителів Німеччини прагне скасування запроваджених обмежень. 75 відсотків німців хочуть, щоб у березні знову відкрилися всі магазини, випливає з опитування, проведеного інститутом соціологічних досліджень Insa на замовлення тижневика Bild am Sonntag. Передчасним відкриття магазинів в березні визнали 17 відсотків респондентів. 

Що стосується ресторанів, то за відновлення їхньої роботи висловилися 54 відсотки опитаних, а проти - 35 відсотків. Відкриття готелів у березні підтримали б 45 відсотків респондентів, косметичних салонів - 44 відсотки. Відвідування музеїв хотіли б відновити 42 відсотки учасників дослідження, пише Bild am Sonntag. Зараз в Німеччині відкриті тільки продуктові та господарські магазини, ресторани готують тільки навинос. Обмеження запроваджені з середини грудня і мають діяти до 7 березня.

Дивитись відео 05:20

Коронавірус назавжди? Найвідоміший німецький вірусолог про те, коли ми знімемо маски (18.09.2020)

DW.COM

ВООЗ: Новий варіант коронавірусу не вийшов з-під контролю

Ситуація із більш заразним мутованим коронавірусом ще не вийшла з-під контролю, вважають у ВООЗ. Тим часом головний вірусолог Німеччини припускає, що він вже є в ФРН.  

Провідний німецький вірусолог стримано відреагував на мутований коронавірус

Німецький вірусолог Крістіан Дростен з берлінської клініки Charité вважає, що для висновків про небезпеку мутованого коронавірусу ще замало наукових даних. А спалах в Англії може бути пов'язаний з поведінкою людей.  

Також за темою

Coronavirus | 'Pendelquarantäne' für Mitarbeitende im Klinikum Bayreuth

Британський варіант коронавірусу швидко поширюється у Німеччині 17.02.2021

Частка британського варіанту коронавірусу серед усіх інфікованих у Німеччині на COVID-19 нині складає більше 22 відсотків. Пару тижнів тому вона була трохи менше шести відсотків.

Deutschland Grenze zu Tschechien Coronavirus Test Kontrolle

Пандемія у Німеччині: чи можна зупинити мутації коронавірусу на кордоні 16.02.2021

Аби зупинити поширення мутацій коронавірусу, Німеччина заборонила в'їзд з Чехії, Словаччини й австрійського Тіролю. Але це може вдарити по автопромисловості ФРН.

Deutschland Coronavirus Symbolbild Impfung

У ФРН завели справу на лікаря за випробування власної вакцини від COVID-19 09.02.2021

Доктор медичних наук і бізнесмен Вінфрід Штеккер випробував створену ним можливу вакцину від COVID-19 на собі, своїй сім'ї та інших добровольцях. Проти нього завела справу прокуратура.

Реклама

Докладно

Адольф Гітлер (Adolf Hitler) та Йосип Сталін (праворуч)

Польський історик про порівняння Сталіна з Гітлером

Інтерв'ю DW з професором Вроцлавського університету Кшиштофом Рухневичем.  

Пластикові упаковки забруднюють довкілля

У ФРН винайшли альтернативу пінопласту

Виявляється, замінити екологічно шкідливі полімери може макулатура.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  