Провідний німецький вірусолог стримано відреагував на мутований коронавірус

Провідний німецький вірусолог Крістіан Дростен (Christian Drosten), який консультує уряд ФРН у питаннях боротьби з пандемією COVID-19, стримано відреагував на повідомлення з Великобританії про новий мутований коронавірус.

Інформацію про те, що мутований коронавірус на 70 відсотків заразніший за відомі раніш штами, директор Інституту вірусології берлінської клініки Charité назвав "оціночною". У наявних даних про новий штам вірусу поки що надто багато прогалин, тож вони ненадійні з наукової точки зорі, пояснив Дростен в інтерв'ю німецькій радіостанції Deutschlandfunk. Британські науковці наголосили, що потребують щонайменше ще кілька днів, аби дати більш точні оцінки, нагадав Дростен.

Окрім питання, наскільки заразним є новий варіант коронавірусу, на думку Дростена, потрібно з'ясувати, чи дійсно саме мутований коронавірус спричинив нову хвилю захворювань на COVID-19 на південному сході Англії. Науковець не виключає, що спалах може бути пов'язаний, зокрема, з тим, що люди в регіоні непослідовно дотримувались карантинних обмежень. Крім того, Дростен звернув увагу на те, що мутація коронавірусу була виявлена у Великобританії ще у вересні, а згодом і в Австралії, Нідерландах, Данії та Бельгії. Однак це не спричинило подібного ефекту, як зараз на південному сході Англії. Крім того, науковець не виключив, що мутований коронавірус уже є і в Німеччині.

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Як повідомлялось, 14 грудня уряд Великобританії повідомив про виявлення на південному сході Англії нового штаму коронавірусу, а вже 19 грудня посилив у регіоні через це карантинні заходи. З огляду на швидке зростання показників захворюваності головний лікар Англії Кріс Уітті припустив, що новий штам коронавірусу може швидше поширюватися, ніж відомі досі.

Низка європейських країн вже припинила або ж припиняє авіасполучення з Великобританією. Про відповідне рішення в неділю повідомили влада Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Чехії, Болгарії, Латвії.

Німеччина, яка до кінця року головує у Раді ЄС, скликає термінову зустріч у рамках європейського кризового механізму для обговорення ситуації, що склалась, та подальших заходів.