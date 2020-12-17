Мутація коронавірусу: підстав для паніки немає

На півдні Великобританії виявили мутований коронавірус. За словами британського міністра охорони здоров'я Метта Хенкока, цей мутований вірус поширюється швидше, ніж попередній варіант SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19.

Утім, це ще не означає, що цей новий варіант коронавірусу насправді небезпечніший за попередній, вважає британський урядовець. Твердження, що нинішній сплеск числа виявлених нових заражень має якийсь стосунок до цієї мутації, - не більше ніж припущення.

У тому, що така мутація виявлена, немає нічого незвичайного. Приміром, у Китаї, країні походження пандемії, ще пів року тому циркулював новий варіант збудника. Влітку інший варіант коронавірусу швидко поширився з Іспанії на пів Європи. Те, що віруси постійно мутують, - звична річ, і найчастіше ця мутація практично не має жодних істотних наслідків, а якщо вони є, то, як правило, такі наслідки мінімальні.

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Як організм реагує на мутації?

Зазвичай людський організм сам здатний захистити себе від вірусів. Він виробляє антитіла, які захищають його від вірусних атак і роблять невразливим до патогену.

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Однак якщо патоген вже мутований, а антитіла, що утворилися, запрограмовані на давнішу його версію, то ці антитіла значно менш ефективні.

З тієї ж причини ми так само регулярно підхоплюємо ГРВІ знову і знову. Хоча наш організм вже сформував відповідні антитіла під час попереднього вірусу, до патогену, що знову мутував, нових антитіл ми ще не сформували.

Однак причин для паніки немає, тому що вірус не обов'язково стає небезпечнішим унаслідок мутації. Деякі мутації можуть навпаки значно послабити вірус.

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Як відбуваються мутації?

Коли організм людини розвиває антитіла до вірусу, тим самим запобігаючи спалаху хвороби, вірус повинен змінити свою оболонку, щоб його не виявили антитіла та імунні клітини. Тому щоб вижити, вірус повинен змінити свої зовнішні білки й розробити нові штами.

Для розмноження віруси використовують клітину-господаря. Коли віруси заражають таку клітину-господаря, вони зі свого ядра вливають спадкову інформацію в заражену клітину. Таким чином клітини організму відтворюють мільйони копій вірусу. Однак у кожній із цих репродукцій виникають невеличкі неточності копіювання, і кожна з цих неточностей також змінює генетичний код вірусу, тож він мутує.

Під час репродукцій вірусу виникають невеличкі неточності копіювання

Чому новий варіант може поширюватися швидше?

Вірус SARS-CoV-2, який викликає COVID-19, як і всі коронавіруси, є вірусом РНК, які мутують зі швидкістю приблизно раз на місяць.

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Ці різні варіанти також пояснюють, чому патоген викликає різні тяжкі хвилі інфекції в певних регіонах світу і чому інфекції також можуть мати вкрай різний перебіг хвороби у різних людей.

Новий варіант, виявлений у Великобританії, має кілька мутацій у спайк-білку коронавірусу - через так звану делецію гену йому бракує двох амінокислот, що потенційно полегшує поширення вірусу.

Аналогічна недостача амінокислот спостерігалася і влітку у Східній Азії. Однак там мутований варіант SARS-CoV-2 викликав слабші форми зараження, бо мутація, певно, послабила коронавірус.

Невже нові щеплення тепер неефективні?

Великобританія стала першою західноєвропейською країною, яка розпочала широкомасштабну кампанію вакцинації проти коронавірусу. Але нещодавно зареєстрована мутація не робить нові вакцини неефективними. Всі ці вакцини призначені для кодування інформації для спайк-білка коронавірусу, аби попри мутацію відповідним чином стимулювати нашу імунну систему.

Великобританія стала першою західноєвропейською країною, яка розпочала кампанію вакцинації проти коронавірусу

На щастя, потрібно більше ніж кілька мутацій, щоб вірус змінив свої білки настільки, аби можна було обійти імунний захист.

Водночас ми знаємо, що, приміром, віруси грипу мутують дуже швидко і що вакцини потрібно змінювати під час кожного сезону, щоб вони залишалися ефективними.

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Імовірно, вакцини проти коронавірусу також потрібно буде додатково коригувати. Але інформація, зібрана під час кризи, і збільшені виробничі потужності в майбутньому забезпечать швидке постачання дешевих вакцин.

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