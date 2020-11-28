 У Великобританії швидко поширюється новий штам коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2020

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Новини

У Великобританії швидко поширюється новий штам коронавірусу

Британська влада припускає, що новий різновид коронавірусу міг стати причиною швидкого поширення захворювання на південному сході Англії.

Лондон

На вулицях Лондона

Влада Великобританії виявила новий штам коронавірусу на південному сході Англії. Як заявив у понеділок, 14 грудня, міністр охорони здоров'я Метт Генкок у парламенті країни, через це уряд вирішив з 16 грудня посилити карантинні обмеження у Лондоні і деяких районах Англії, передає агентство dpa.

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"Ці дії абсолютно необхідні не тільки для забезпечення безпеки людей, але й тому, що ми бачили, що ранні дії можуть запобігти більш руйнівним і тривалим проблемам пізніше", - заявив він, коментуючи необхідність запровадження жорстких обмежень.

"Ми ідентифікували новий різновид коронавірусу. Це може пояснити швидке поширення (захворювання. - Ред.) на південному сході Англії ... Ми зараз ідентифікували понад тисячу випадків з цим різновидом, головним чином на півдні Англії", - цитує Генкока газета The Guardian. Міністр також додав, що Лондон вже повідомив ВООЗ про виявлення нового різновиду коронавірусу.

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Відповідно до нових обмежень, у Лондоні та сусідніх регіонах будуть закриті театри. Бари і ресторани працюватимуть лише навинос. Представникам різних домогосподарств буде заборонено спілкуватися між собою, втім жителям Лондона дозволять збиратися невеликими групами (до шести осіб) просто неба. Крамниці, перукарні та школи і надалі працюватимуть.

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