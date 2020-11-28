У Великобританії швидко поширюється новий штам коронавірусу

Влада Великобританії виявила новий штам коронавірусу на південному сході Англії. Як заявив у понеділок, 14 грудня, міністр охорони здоров'я Метт Генкок у парламенті країни, через це уряд вирішив з 16 грудня посилити карантинні обмеження у Лондоні і деяких районах Англії, передає агентство dpa.

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"Ці дії абсолютно необхідні не тільки для забезпечення безпеки людей, але й тому, що ми бачили, що ранні дії можуть запобігти більш руйнівним і тривалим проблемам пізніше", - заявив він, коментуючи необхідність запровадження жорстких обмежень.

"Ми ідентифікували новий різновид коронавірусу. Це може пояснити швидке поширення (захворювання. - Ред.) на південному сході Англії ... Ми зараз ідентифікували понад тисячу випадків з цим різновидом, головним чином на півдні Англії", - цитує Генкока газета The Guardian. Міністр також додав, що Лондон вже повідомив ВООЗ про виявлення нового різновиду коронавірусу.

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Відповідно до нових обмежень, у Лондоні та сусідніх регіонах будуть закриті театри. Бари і ресторани працюватимуть лише навинос. Представникам різних домогосподарств буде заборонено спілкуватися між собою, втім жителям Лондона дозволять збиратися невеликими групами (до шести осіб) просто неба. Крамниці, перукарні та школи і надалі працюватимуть.