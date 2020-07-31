У Англії запроваджують драконівські штрафи за порушення карантину

Уряд Великобританії оголосив про різке збільшення в Англії штрафів за порушення умов карантину, насамперед самоізоляції. Як повідомили в уряді країни ввечері у суботу, 19 вересня, починаючи з 28 вересня, мінімальний штраф за перше порушення становитиме тисячу фунтів стерлінгів (близько 1100 євро). Якщо порушення умов карантину скоєно повторно, то на порушника чекатиме грошове покарання у розмірі до 10 тисяч фунтів.

Цей драконівський штраф чекатиме і на роботодавців, котрі вимагатимуть вийти на роботу від співробітника, що повинен перебувати на самоізоляції, застерегли в британському уряді.

Щодо представників низькооплачуваних професій, котрі змушені самоізолюватися, але не можуть працювати з дому, то вони отримуватимуть грошову компенсацію в розмірі близько 500 фунтів стерлінгів.

На важливості дотримання правил самоізоляції наголосив і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. "Найкращий спосіб побороти вірус для всіх - дотримуватися правил і самоізолюватися одразу, як тільки існуватиме ризик подальшого поширення коронавірусу", - сказав Джонсон, цитує інформагенція dpa.

За словами Джоносна, підвищення розміру штрафів запроваджується задля того, щоб ніхто не применшував важливість самоізоляції й карантинних обмежень.

Змушені рахуватися зі штрафами також ті громадяни, котрі повертаються з закордонних подорожей, але не відбувають як належить режим самоізоляції, застерегли в уряді Великобританії.

Поки підвищені штрафи діятимуть лише в Англії, але не виключено, що згодом нововведення поширять на решту регіонів Великобританії - Шотландію, Уельс та Північну Ірландію.

Напередодні Джонсон заявив, що Великобританії вже не уникнути другої хвилі епідемії коронавірусу. Після зафіксовано влітку спаду щоденного числа нових випадків інфікування тепер цей показник знову стрімко зростає. Тож у декількох регіонах Англії були знову запроваджені жорсткіші обмежувальні заходи.

Великобританія - одна з країн, які найбільше постраждали від коронавірусу. Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, у країні підтвердили майже 393 тисячі випадків інфікування та понад 41,8 тисячі смертей через зараження коронавірусом.

Утім, в окремих регіонах країни ситуація різниться. Якщо Англія досить сильно уражена вірусом, то в Шотландії ситуація є значно кращою.