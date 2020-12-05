 Великобританія почала масову вакцинацію проти коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2020

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Новини

Великобританія почала масову вакцинацію проти коронавірусу

У Великобританії цього вівторка розпочалася масова вакцинація проти коронавірусу. Щеплення передусім робитимуть співробітникам та мешканцям будинків для літніх людей.

Перша британка, якій зробили у вівторок щеплення від коронавірусу

Британка, якій першій зробили у вівторок щеплення від коронавірусу

У вівторок, 8 грудня, Великобританія розпочала масову вакцинацію населення від коронавірусу SARS-CoV-2. Напередодні ввечері міністр охорони здоров'я і соціальних справ Метт Хенкок повідомив, що дози вакцини, розробленої компаніями BioNTech та Pfizer, вже доставлені в різні частини країни, де у близько 50 клініках країни будуть відкриті центри вакцинування.

Повідомляється, що спочатку щеплення робитимуть співробітникам та мешканцям будинків для літніх людей. Також до груп, які отримуватимуть вакцину першою чергою, відносяться медичні працівники та особи, старші 80 років.

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Великобританія замовила 40 мільйонів доз вакцини

Йдеться про загалом близько шість мільйонів осіб, які отримають першу дозу вакцини. Втім більшість з них отримають щеплення вже у січні чи лютому. За словами віцеголови британського відомства охорони здоров'я NHS Саффрон Кордері, до кінця року до країни надійдуть чотири мільйони доз вакцини. Це дозволить забезпечити щеплення для двох мільйонів людей, адже для вироблення повноцінного імунітету введення вакцини необхідно провести двічі.

Загалом Великобританія замовила 40 мільйонів доз вакцини, яких вистачить на 20 мільйонів мешканців країни, що трохи менше, ніж третина її населення. Таким чином для більшості британців вакцинація може відбутися набагато пізніше.

Джонсон закликає усіх вакцинуватися

Великобританія таким чином розпочне вакцинування від коронавірусу раніше за країни ЄС, де препарат BioNTech та Pfizer ще проходить сертифікацію. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон назвав це "великим кроком вперед". Він також закликав осіб, які мають можливість зробити щеплення від COVID-19, не відмовлятися від вакцинації.

У подальшому влада Великобританії розглядає можливість розгортання великих центрів вакцинації, наприклад, на футбольних стадіонах. Втім це відбудеться, лише коли в країну потрапить більше доз вакцини від коронавірусу. Також в уряді повідомили, що мають намір залучати військових для транспортування та розподілу вакцин.

Дивитись відео 06:37

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