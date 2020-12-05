У Великобританії почнуть вакцинацію від коронавірусу з 8 грудня

До Великобританії прибули перші дози вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями BioNTech і Pfizer. Щеплення жителів країни почнеться вже з вівторка, 8 грудня. Першими вакцинуватимуть мешканців і співробітників будинків для людей похилого віку, осіб від 80 років, а також медперсонал, який лікує інфікованих коронавірусом пацієнтів. Про це у п'ятницю, 4 грудня, повідомив керуючий директор Національної служби охорони здоров'я Великобританії Кріс Хопсон у коментарі ВВС.

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Упродовж наступного тижня у Великобританії будуть доступні 800 тисяч доз вакцин. Їх вистачить для вакцинації 400 тисяч людей, бо для отримання повного захисту необхідні дві дози. При цьому більшість із 40 мільйонів замовлених Лондоном доз вакцин має надійти в першій половині 2021 року.

Вакцина від BioNTech і Pfizer повинна зберігатися при мінус 70 градусах, тому спершу жителів Великобританії вакцинуватимуть лише в 50 клініках країни. Подальші центри з'являться пізніше.

Найбільша масова вакцинація в історії Великобританії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав майбутню вакцинацію від коронавірусу найбільшою масовою вакцинацією в історії країни.

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Нагадаємо, Великобританія - перша країна у світі, яка схвалила вакцину від коронавірусу спільного виробництва німецької компанії BioNTech та її американського партнера Pfizer.

Раніше фірма BioNTech провела успішну роботу з розробки вакцини, американський фармацевтичний концерн Pfizer долучився до проєкту пізніше. Розробники запевняють, що проведені всебічні випробування вакцини, відомої як BNT162b2, показали, що вона має 95-відсоткову ефективність у захисті від спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19.

Вони також переконують, що їхня вакцина добре діє у всіх вікових групах і практично не має серйозних побічних ефектів. Захист унаслідок вакцинації у людей старше 65 років - більше 94 відсотків, зазначають розробники.

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