Німців вакцинуватимуть від COVID-19 безкоштовно

Німецький уряд у п'ятницю, 4 грудня, повідомив, що вакцинація проти коронавірусу в Німеччині буде безкоштовною. "Вакцинація буде безкоштовною, незалежно від того, де й як застрахована людина", - заявив у п'ятницю, 4 грудня, у Берліні представник міністерства охорони здоров'я країни, передає агентство dpa.

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Дивитись відео 02:03 Поділитись Як Німеччина готується до масової вакцинації від коронавірусу (01.12.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3m3P4 Як Німеччина готується до масової вакцинації від коронавірусу (01.12.2020)

Речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) у свою чергу, наголосив, що вакцинація буде проводитися абсолютно на добровільних засадах. Зайберт додав, що у рамках підготовки до вакцинації уряд планує провести "вельми всеосяжну" інформаційну кампанію, щоб відповісти на всі питання, пов'язані з вакциною, додав Зайберт.

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Як відомо, наразі Німеччина, в очікуванні дозволу на використання вакцини від регуляторних органів ЄС, працює над створенням сотень центрів вакцинації, які охоплюють всю країну.

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На першому етапі щеплення планується робити літнім людям і медпрацівникам. Наприклад, у Берліні планується створити шість центрів, зокрема в колишніх аеропортах Тегель і Темпельгоф і на переобладнаній для цього льодовій ковзанці. У кожному такому центрі планується вакцинувати по 20 тисяч осіб на день.

Дивитись відео 06:37 Поділитись Масова вакцинація від COVID-19: як це має відбуватися (04.12.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3mDUc Масова вакцинація від COVID-19: як це має відбуватися (04.12.2020)