 Великобританія першою у світі схвалила вакцину BioNTech і Pfizer від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2020

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Великобританія першою у світі схвалила вакцину BioNTech і Pfizer від коронавірусу

Великобританія схвалила вакцину BioNTech і Pfizer від коронавірусу для використання. Вона стане доступою вже наступного тижня у всій Великобританії, повідомили в уряді країни.

Великобританія схвалила вакцину Pfizer-BioNTech від коронавірусу

Великобританія схвалила вакцину Pfizer-BioNTech від коронавірусу

Великобританія стала першою країною у світі, яка дозволила вакцину Pfizer-BioNTech від коронавірусу для загального використання. Про це повідомив департамент охорони здоров'я країни у середу, 2 грудня.

"Уряд сьогодні прийняв рекомендацію незалежного Агентства з регулювання лікарських засобів та медичних препаратів (MHRA) затвердити для використання вакцину Pfizer-BioNTech від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві зазначили, що це відбулося після місяців ретельних клінічних випробувань та ретельного аналізу даних експертами MHRA, "які дійшли висновку, що вакцина відповідає суворим стандартам безпеки, якості та ефективності".

В уряді додали, що вакцина буде доступна у Великобританії з наступного тижня і пообіцяли згодом надати докладнішу інформацію.

Нагадаємо, німецька компанія Biontech і американський фармацевтичний концерн Pfizer разом розробили вакцину від коронавірусу. Розробники запевняють, що проведені всебічні випробування розробленої ними вакцини, відомої як BNT162b2, показали, що вона має 95-відсоткову ефективність щодо захисту від спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19.

Вони також переконують, що їхня вакцина добре діє у всіх вікових групах і практично не має серйозних побічних ефектів. Захист унаслідок вакцинації у людей, старших 65 років - більше 94 відсотків, зазначають розробники.

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    Автор: Дмитро Каневський, Ребекка Штауденмаєр


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