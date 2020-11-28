 Biontech і Pfizer подали заявку на реєстрацію вакцини від коронавірусу в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2020

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Новини

Biontech і Pfizer подали заявку на реєстрацію вакцини від коронавірусу в ЄС

Компанії-розробники вакцини проти коронавірусу хочуть мати дозвіл на застосування їхнього препарату в ЄС вже до кінця поточного року. На якнайшвидше рішення європейських органів розраховує і Moderna.

Biontech і Pfizer очікують реєстрації своєї вакцини від короновірусу в ЄС

Німецька компанія Biontech і американський фармацевтичний концерн Pfizer подали заявку в Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) на отримання умовного дозволу для застосування в Євросоюзі розробленої ними вакцини проти коронавірусу. Згідно з оприлюдненою в вівторок, 1 грудня, інформацією обох компаній, відповідну заявку до європейського дозвільного органу вони подали напередодні.

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Напередодні американська корпорація Moderna також повідомила, що подала  заявку щодо реєстрації своєї вакцини в ЄАЛЗ. Тепер це відомство має розглянути подані прохання названих виробників. Скільки саме часу триватиме розгляд цих заявок, поки невідомо. Щодо обох вакцин в ЄАЛЗ триває пришвидшений процес розгляду, що має прискорити процедуру затвердження.

У Biontech розраховують на застосування їхньої вакцини ще в поточному році в разі отримання від європейського регулятора умовного схвалення на використання їхньої розробки. Остаточне рішення щодо цього має ухвалити Європейська Комісія, що зазвичай враховує рекомендації ЄАЛЗ.

Компанія Biontech запевнила, зможе розпочати поставки перших доз вакцин відразу ж після отримання відповідного дозволу.

У США виробники так само чекають на дозвіл

Раніше компанії Biontech, Pfizer і Moderna також подали заявки в Управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) на екстрену реєстрацію розроблених ними вакцин. Представники Biontech та Pfizer запевняли, що проведені всебічні випробування розробленої ними вакцини, відомої як BNT162b2, показали, що вона має 95-відсоткову ефективність щодо захисту від спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19. Розробники також переконують, що їхня вакцина однаково добре діє у всіх вікових групах і практично не має серйозних побічних ефектів. Захист унаслідок вакцинації у людей, старших 65 років - більше 94 відсотків, зазначають розробники.

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У Biontech запевнили, що дози вакцини розподілятимуться "справедливо" між різними країнами. Німеччина і ЄС вже підписали рамкову угоду про закупівлю до 300 мільйонів доз вакцини. Компанія Biontech прогнозує, що ще цьогоріч можна буде відвантажити замовникам до 50 мільйонів доз вакцини, а в наступному році може бути вироблено до 1,3 мільярда доз. Щеплення буде проводитися введенням двох доз.

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