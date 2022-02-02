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BioNTech

BioNTech - німецька біотехнологічна фірма. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "BioNTech".

Німецька біотехнологічна фірма BioNTech була заснована 2008 року в Майнці. Саме BioNTech вдалося першій створити на основі рибонуклеїнової кислоти мРНК-вакцину проти коронавірусу SARS-CoV-2 і разом із американською корпорацією Pfizer успішно провести її клінічні дослідження. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коронавірус: у США розглядають можливість вакцинувати дітей до п'яти років

Коронавірус: у США розглядають можливість вакцинувати дітей до п'яти років 02.02.2022

BioNTech та Pfizer звернулись до регулятора США за дозволом щепити їхньою вакциною від коронавірусу дітей віком до п'яти років. FDA винесе рішення не раніше ніж за два тижні.

Регулятор ЄС схвалив пігулки проти COVID-19 від Pfizer

Регулятор ЄС схвалив пігулки проти COVID-19 від Pfizer 27.01.2022

Paxlovid - перший противірусний препарат для перорального застосування, рекомендований ЄС для лікування COVID-19.
BioNTech та Pfizer починають випробування вакцини від омікрона

BioNTech та Pfizer починають випробування вакцини від омікрона 25.01.2022

BioNTech працює над створенням вакцини, яка захищає від варіантів коронавірусу та зберігає ефективність на тривалий час, розповів співзасновник підприємства Угур Шахін.
BioNTech і Pfizer почали випуск вакцини від омікрона

BioNTech і Pfizer почали випуск вакцини від "омікрона" 12.01.2022

За словами співзасновника компанії BioNTech, постачання на ринок вакцини від омікрон-варіанта коронавірусу можуть початися до березня. Європейський регулятор ще не визначив, чи доречним є виготовлення такої вакцини.
Вакцина від омікрона - хто її розробляє і коли на неї чекати

Вакцина від "омікрона" - хто її розробляє і коли на неї чекати 05.01.2022

П'ять вакцин від COVID-19 нині дозволено використовувати в ЄС. Хто з виробників уже почав розробляти препарати, пристосовані до омікрон-варіанта, і коли ними можна буде щепитися?

Найдорожчі компанії світу за підсумками 2021 року

Найдорожчі компанії світу за підсумками 2021 року 30.12.2021

Apple суттєво випереджає своїх конкурентів у змаганні за титул найдорожчої компанії світу, наблизившись до позначки в три трильйони доларів, якої досі ще нікому не вдавалося досягти.

Фактчек: Чому так багато випадків інфікування у вакцинованих від COVID-19? (21.12.2021) 21.12.2021

Заражень на коронавірус навіть у щеплених людей дедалі більше - і цей тренд продовжуватиметься з новим варіантом "ковіду" - омікроном. Антивакцинатори вважають це свідченням того, що вакцини не працюють. Фактчек DW.
ЄС замовив випуск понад 180 мільйонів доз BioNtech/Pfizer проти нових варіантів коронавірусу

ЄС замовив випуск понад 180 мільйонів доз BioNtech/Pfizer проти нових варіантів коронавірусу 17.12.2021

Євросоюз замовив у німецько-американського виробника BioNtech/Pfizer понад 180 мільйонів доз вакцини, адаптованої до нових варіанів коронавірусу.

Фактчек: чи треба вакцинувати від COVID-19 малих дітей?

Фактчек: чи треба вакцинувати від COVID-19 малих дітей? 01.12.2021

На тлі стрімкого погіршення епідеміологічної ситуації у багатьох країнах дискутують про обов'язкові щеплення. Водночас багатьох турбує й інше питання: чи треба вакцинувати дітей? DW зібрала ключові факти.
На що йдуть мільярди, зароблені розробником вакцини BioNTech/Pfizer

На що йдуть мільярди, зароблені розробником вакцини BioNTech/Pfizer 29.11.2021

Завдяки комерційному успіху професора Угура Шахіна німецьке місто Майнц перетворюється на світовий центр у галузі онкології, а місцева та регіональна влада отримала можливість нарешті позбутися боргів.
EMA рекомендує вакцинувати від COVID-19 дітей від п'яти років

EMA рекомендує вакцинувати від COVID-19 дітей від п'яти років 25.11.2021

В EMA заявляють, що щеплення дітей у віці від п'яти до 11 років утричі меншою дозою вакцини BioNTech/Pfizer формує таку ж імунну відповідь, як і щеплення більшою дозою підлітків та дорослих.
Україна отримає ще 50 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer

Україна отримає ще 50 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer 23.11.2021

У 2022 та 2023 роках Україна отримуватиме по 25 мільйонів доз вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
В Ізраїлі почали вакцинувати від коронавірусу дітей від п'яти років

В Ізраїлі почали вакцинувати від коронавірусу дітей від п'яти років 23.11.2021

В Ізраїлі розпочали масове щеплення дітей 5-11 років третиною дорослої дози препарату BioNTech/Pfizer. В уряді закликали батьків не зволікати та захистити дітей від коронавірусу.

Ізраїль дозволив вакцинувати дітей від п'яти років

Ізраїль дозволив вакцинувати дітей від п'яти років 15.11.2021

Ізраїль дозволив застосування вакцини проти коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer для дітей від п'яти років. Раніше в країні вакцинували дітей від 12 років.
Чи робити щеплення від ковіду дітям? (відео)

Чи робити щеплення від "ковіду" дітям? (відео) 15.11.2021

У США вже вакцинують від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Чи справді щеплення від "ковіду" безпечне та необхідне дітям? І як до цього ставляться у США та Німеччині батьки й імунологи?

Чи робити щеплення від "ковіду" дітям? (12.11.2021) 12.11.2021

У США розпочали вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Чи справді щеплення від "ковіду" безпечне та необхідне дітям? І як до цього ставляться у США та Німеччині батьки й імунологи?
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