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BioNTech - німецька біотехнологічна фірма. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "BioNTech".
Німецька біотехнологічна фірма BioNTech була заснована 2008 року в Майнці. Саме BioNTech вдалося першій створити на основі рибонуклеїнової кислоти мРНК-вакцину проти коронавірусу SARS-CoV-2 і разом із американською корпорацією Pfizer успішно провести її клінічні дослідження. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Заражень на коронавірус навіть у щеплених людей дедалі більше - і цей тренд продовжуватиметься з новим варіантом "ковіду" - омікроном. Антивакцинатори вважають це свідченням того, що вакцини не працюють. Фактчек DW.