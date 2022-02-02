BioNTech - німецька біотехнологічна фірма. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "BioNTech".

Німецька біотехнологічна фірма BioNTech була заснована 2008 року в Майнці. Саме BioNTech вдалося першій створити на основі рибонуклеїнової кислоти мРНК-вакцину проти коронавірусу SARS-CoV-2 і разом із американською корпорацією Pfizer успішно провести її клінічні дослідження. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.