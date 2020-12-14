Чи робити щеплення від "ковіду" дітям? (відео)

Бріджет та її сестра Лідія - учасниці тестування вакцини Biontech/Pfizer. Дітям віком від 5 до 11 років кололи одну третину дорослої дози препарату від "ковіду". Результати клінічних випробувань у США вселили в лікарів надію. Ефективність вакцини - 91 відсоток. І користь від вакцинації, на думку експертів, однозначно перевищує пов'язані з нею ризики. А от думка батьків неоднозначна. У школах вирують пристрасті навколо щеплення. Дивіться у сюжеті DW: