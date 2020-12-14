 Чи робити щеплення від ″ковіду″ дітям? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.11.2021

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Політика й суспільство

Чи робити щеплення від "ковіду" дітям? (відео)

У США вже вакцинують від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Чи справді щеплення від "ковіду" безпечне та необхідне дітям? І як до цього ставляться у США та Німеччині батьки й імунологи?

Вакцинація дітей від ковіду у США

Вакцинація дітей від "ковіду" у США

Бріджет та її сестра Лідія - учасниці тестування вакцини Biontech/Pfizer. Дітям віком від 5 до 11 років кололи одну третину дорослої дози препарату від "ковіду". Результати клінічних випробувань у США вселили в лікарів надію. Ефективність вакцини - 91 відсоток. І користь від вакцинації, на думку експертів, однозначно перевищує пов'язані з нею ризики. А от думка батьків неоднозначна. У школах вирують пристрасті навколо щеплення. Дивіться у сюжеті DW:

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