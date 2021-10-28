 Доктор Комаровський розвінчує міфи про коронавірус і вакцини (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.10.2021

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Політика й суспільство

Доктор Комаровський розвінчує міфи про коронавірус і вакцини (відео)

Чому лікарі вимушені обирати, кого рятувати в реанімаціях, та як вакцинація і провітрювання можуть врятувати тисячі життів? Про це та інше відомий дитячий лікар Євген Комаровський розповів DW.

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"Я вважаю, що треба скликати РНБО і обговорювати "дельту". Якщо немає місць у реанімації, то це є колапс! То це не те, що показник для локдауну, а це те, що ви вже спізнилися з його впровадженням! Щоб заразитися уханським первинним вірусом, треба було вдихнути 1000 вірусів, то для "дельти" достатньо 100", - зазначає відомий дитячий лікар Євген Комаровський в інтерв'ю DW і радить для профілактики коронавірусу лише два слова - вакцинація і вентиляція: вакцинація людей і вентиляція приміщень. Більше дивіться тут:

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TOPSHOT - A nurse prepares a measles vaccine to a boy in the school of Lapaivka village near the western Ukrainian city of Lviv on February 21, 2019. - The mobile brigade, which consists of two pediatricians and a nurse, arrived to the Lapaivka village as part of the health ministry's special operation in this region, leading in terms of registered measles cases. A measles epidemic is still not declared in Ukraine, though in 2018 the country recorded highest number of measles cases in European region. Since the start of 2019, around 20,000 people in Ukraine have contracted this highly contagious viral disease. Nine people, including two children, have died of measles in Ukraine this year. (Photo by Yuri DYACHYSHYN / AFP) (Photo credit should read YURI DYACHYSHYN/AFP/Getty Images)

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