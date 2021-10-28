Доктор Комаровський розвінчує міфи про коронавірус і вакцини (відео)

"Я вважаю, що треба скликати РНБО і обговорювати "дельту". Якщо немає місць у реанімації, то це є колапс! То це не те, що показник для локдауну, а це те, що ви вже спізнилися з його впровадженням! Щоб заразитися уханським первинним вірусом, треба було вдихнути 1000 вірусів, то для "дельти" достатньо 100", - зазначає відомий дитячий лікар Євген Комаровський в інтерв'ю DW і радить для профілактики коронавірусу лише два слова - вакцинація і вентиляція: вакцинація людей і вентиляція приміщень. Більше дивіться тут: