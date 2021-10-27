Страшніше ніж "ковід": чому українці не вакцинуються від коронавірусу (відео)

На думку експертів, провальною була й початкова піар-кампанія вакцинації. Як наслідок - люди не йшли робити щеплення, бо чекали вакцин від "кращих" виробників, а від препаратів, вироблених у Китаї та Індії, відмовлялися. Масовий доступ до західних вакцин, таких як "Пфайзер/БайОнтех" і "Модерна", з'явився лише наприкінці літа, коли показники захворюваності в Україні були незначними і українцям здавалося, що пандемія вже майже позаду. Тож, було втрачено дорогоцінний час. Які ще причини, дивіться тут: