 Страшніше ніж ″ковід″: чому українці не вакцинуються від коронавірусу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.10.2021

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Політика й суспільство

Страшніше ніж "ковід": чому українці не вакцинуються від коронавірусу (відео)

В Україні тримаються рекордні показники інфікування й смертності від коронавірусу. Попри це українці, схоже, більше бояться вакцини, ніж самого "ковіду". Рівень вакцинації в Україні - найнижчий у Європі. Чому?

Рівень вакцинації від COVID-19 серед українців - найнижчий у Європі

Рівень вакцинації від COVID-19 серед українців - найнижчий у Європі

На думку експертів, провальною була й початкова піар-кампанія вакцинації. Як наслідок - люди не йшли робити щеплення, бо чекали вакцин від "кращих" виробників, а від препаратів, вироблених у Китаї та Індії, відмовлялися. Масовий доступ до західних вакцин, таких як "Пфайзер/БайОнтех" і "Модерна", з'явився лише наприкінці літа, коли показники захворюваності в Україні були незначними і українцям здавалося, що пандемія вже майже позаду. Тож, було втрачено дорогоцінний час. Які ще причини, дивіться тут:

 

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