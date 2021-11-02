Навіщо вакцинуватися від коронавірусу: 5 головних переваг (відео)

Багато українців досі вагаються, робити їм щеплення від коронавірусу чи ні. Дехто ще досі боїться вакцини більше, ніж самої хвороби. Ось 5 головних переваг, чому вакцинуватися все ж варто.
За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, 93% вакцинованих людей, які згодом все ж захворіли на коронавірус, були убезпечені від госпіталізації
Багато українців досі вагаються, робити їм щеплення від коронавірусу чи ні. Дехто не вірить, що щеплення їх дійсно може захистити. Дехто боїться вакцини більше, ніж самої хвороби. Інші просто легковажать ризиками, сподіваючись, що перечекає нову хвилю і якось пронесе. DW почитала дослідження, поспілкувалася з експертами і зібрала 5 головних переваг, чому вакцинуватися все ж варто. Дивіться тут:
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