Навіщо вакцинуватися від коронавірусу: 5 головних переваг (відео)

Багато українців досі вагаються, робити їм щеплення від коронавірусу чи ні. Дехто не вірить, що щеплення їх дійсно може захистити. Дехто боїться вакцини більше, ніж самої хвороби. Інші просто легковажать ризиками, сподіваючись, що перечекає нову хвилю і якось пронесе. DW почитала дослідження, поспілкувалася з експертами і зібрала 5 головних переваг, чому вакцинуватися все ж варто. Дивіться тут: