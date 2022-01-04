Вакцина від "омікрона" - хто її розробляє і коли на неї чекати

На тлі стрімкого поширення в світі омікрон-варіанта коронавірусу дедалі більше експертів говорять про необхідність модифікувати під нього препарати, які вже використовуються для масової імунізації. Хто з виробників уже проводить такі дослідження й коли буде готова перша "вакцина від омікрона" - в матеріалі DW.

Novavax

22 грудня, через два дні після того, як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило вакцину Nuvoxavid, міністерство охорони здоров'я Німеччини замовило перші чотири мільйони доз цього препарату. Очікується, що в кабінетах лікарів він з'явиться ще в січні. "Усе, що нам відомо на даний момент, говорить про те, що Novavax - це, вірогідно, дуже хороша вакцина", - заявив у зв'язку з цим голова Німецького товариства імунології Карстен Ватцль (Carsten Watzl) в інтерв'ю газеті Die Augsburger Zeitung.

За даними виробника Novavax, ефективність його вакцини під час клінічних досліджень у США та Мексиці, а також у Великобританії склала близько 90 відсотків. Але ці дані отримали в середині 2021 року, тобто ще до появи "омікрона".

У повідомленні щодо схвалення EMA вакцини Nuvoxavid Інститут імені Пауля Ерліха (Paul-Ehrlich-Insitut) нагадує: "Під час цих досліджень найпоширенішими варіантами були "альфа" та "бета". Нині є лише обмежені дані про ефективність препарату Nuvoxavid проти інших варіантів, що викликають занепокоєння, у тому числі й проти "омікрона".

За словами імунолога Карстена Ватцля, препарат, розроблений Novavax, слід змінити, аби забезпечити захист від "омікрона" з його мутованим спайковим білком. При цьому провести таку оптимізацію в цьому випадку концерну буде складніше, ніж виробникам мРНК-вакцин, вважає експерт.

У свою чергу, концерн Novavax ще в грудні повідомив, що розпочав працювати над створенням особливого спайкового білка для вакцини від "омікрона". Планується, що виробництво цього препарату розпочнеться ще грудні 2022 року.

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BioNTech/Pfizer

8 грудня 2021 року американський концерн Pfizer опублікував результати перших лабораторних досліджень, згідно з якими три дози вакцини BNT162b2 (Comirnaty), що виробляється в співпраці з німецькою біотехнологічною компанією BioNTech, "нейтралізують" варіант SARS-CoV-2 "омікрон".

"Дані свідчать, що рівень нейтралізуючих антитіл відносно омікрон-варіанта після третьої дози щеплення вакциною BNT162b2 в 25 разів вище, ніж після двох щеплень. Рівень антитіл після бустерної дози можна порівняти з тим, який мають пацієнти, котрі щепилися двічі, відносно первісного варіанта вірусу (wild-type virus), що вважається високим рівнем захисту", - йдеться в заяві компанії.

Працювати над новою вакциною, пристосованою під захист від "омікрона", BioNTech і Pfizer розпочали 25 листопада 2021 року. За оцінками виробника, перші партії цього препарату можуть бути виготовленими й підготовленими до відправлення впродовж 100 днів - у залежності від рішень регуляторних органів.

"Компанії Pfizer та BioNTech вже провели випробовування вакцин і від інших варіантів коронавірусу. Вони продемонстрували дуже високий рівень нейтралізуючих антитіл і профіль безпеки в рамках припустимого. Спираючись на ці дані, компанії вважають, що при потребі вони можуть забезпечити постачання вакцини від "омікрона" в березні 2021 року", - наголошується в повідомленні американського концерну.

При цьому в концерні уточнили, що навіть у разі необхідності розпочати виробництво модифікованої під "омікрон" вакцини загальний обсяг виробництва в чотири мільярди доз у 2022 році залишиться - як заплановано".

Moderna

Оцінюючи ефективність уже наявних вакцин він коронавірусу проти варіанта "омікрон", глава американської компанії Moderna Стефан Бансель наголосив наприкінці листопада, що очікує щодо цього "відчутний регрес" і вважає, що в 2022 році може знадобитися зміна поколінь вакцин.

Наприкінці грудня 2021 року компанія Moderna опублікувала попередні дані дослідження, в якому взяли участь 20 добровольців. Мета дослідження - оцінити ефективність бустерного щеплення, зробленого цією мРНК-вакциною від омікрон-варіанта. У результаті рівень антитіл, які нейтралізують "омікрон", у пацієнтів, котрі зробили бустерне щеплення дозою в 50 мікрограмів, був у 37 разів вищим, ніж у тих, хто зробив тільки два щеплення.

"Результати цього дослідження дають хорошу додаткову гарантію щодо нашої вакцини від COVID-19. Вона, так би мовити, забезпечує першу лінію оборони від омікрон-варіанта", - заявив керівник німецького підрозділу Moderna Ґеральд Віґанд (Gerald Wiegand) в інтерв'ю діловому виданню Handelsblatt.

У свою чергу, Стефан Бансель наголосив, що його компанія розроблятиме й спеціальну вакцину від "омікрона". Очікується, що випробовувати її почнуть на початку 2022 року.

AstraZeneca

Наприкінці 2021 року Університет Оксфорда, що брав участь у розробці вакцини AstraZeneca, заявив, що поки що не бачить ознак того, що захист від ускладнень при COVID-19, який забезпечує цей препарат, є слабшим при інфікуванні "омікроном". При цьому в університеті зауважили, що даних стосовно цього ще дуже мало.

Результати дослідження, котрі Університет Оксфорда опублікував 23 січня, вказують на те, що рівень антитіл відносно "омікрона" в пацієнтів, котрі зробили бустерне щеплення вакциною AstraZeneca, був приблизно таким самим, що й рівень антитіл до варіанту "дельта" у тих, хто щепився двічі.

22 грудня представники компанії AstraZeneca заявили, що спільно з Університетом Оксфорда вони взялися розробляти вакцину, пристосовану до омікрон-варіанта, "на випадок, якщо вона знадобиться".

Johnson & Johnson

Американський виробник векторної вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson опублікував 30 грудня 2021 року результати дослідження, що його концерн проводив у Південно-Африканській Республіці з середини листопада до середини грудня 2021 року. У документі наголошується, що бустерна доза цієї вакцини надає 85-відсотковий захист від тяжкого перебігу хвороби, який потребує госпіталізації.

"Перевірка, проведена Радою з медичних досліджень у Південній Африці (SAMRC), засвідчила, що ризик госпіталізації з COVID-19 серед працівників системи охорони здоров'я в ПАР після бустерного щеплення вакциною Johnson & Johnson скоротився в період, коли "омікрон" став у цій країні домінантним варіантом", - йдеться в документі.

"Ми вважаємо, що цей захист може бути обумовлено стійкою відповіддю цитотоксичних Т-лімфоцитів, котру викликає вакцина Johnson & Johnson проти COVID-19. Більше того, ці дані дозволяють припускати, що омікрон-варіант не впливає на генеровану нашою вакциною імунну відповідь через Т-клітини", - наголосив керівник відділу досліджень та розвитку компанії Матай Маммен.

Раніше, 29 листопада, Маммен заявив, що паралельно зі збором даних про омікрон-варіант компанія вже почала працювати над створенням нової вакцини, спрямованої проти цієї мутації. "За потреби ми зможемо дуже швидко перейти до фази клінічних досліджень препарату", - підкреслив він.