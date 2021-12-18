Омікрон-варіант коронавірусу - початок кінця пандемії?

Три дослідження з Великобританії та Австралії дають надію на те, що омікрон-варіант коронавірусу, який шаленими темпами поширюється у світі, справді рідше викликає тяжкі форми COVID-19. Дослідження з Англії та Шотландії демонструють, що інфікування омікроном рідше призводить до госпіталізації, ніж зараження дельта-варіантом вірусу.

Омікрон рідше викликає тяжкі форми COVID

Згідно з англійським дослідженням, кількість госпіталізацій з омікроном знизилася на 20-25 відсотків порівняно з дельта-варіантом. Лабораторні експерименти продемонстрували, що штучно виведені псевдовіруси омікрон мають менші шанси заразити клітини легенів.

На думку науковців, це може означати, що омікрону хоч частково і вдається ухилитися від імунної відповіді організму завдяки великому числу мутацій спайкового протеїну, але що цей варіант вірусу не так успішно заражає клітини та гірше поширюється в організмі. Але ще потрібно з'ясувати, наскільки ці лабораторні експерименти можна перенести на реальне життя.

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Водночас шотландське дослідження демонструє, що ризик госпіталізації після інфікування омікрон-варіантом у порівнянні з дельта-варіантом вірусу знижується на дві третини. Крім того, до лікарень не потрапляли люди у віці до 60 років. Також дослідження продемонструвало, що бустерне щеплення суттєво захищає від симптоматичного перебігу хвороби.

Дослідження з Південно-Африканської Республіки (ПАР) показало ще нижчий ризик потрапити в лікарню з омікроном, ніж з дельтою - до 80 відсотків. Наскільки ці дані можна поширити на Європу з її, в середньому, набагато старшим населенням поки що сказати, однак, важко.

Німецький вірусолог Дростен сповнений оптимізу щодо омікрону

Обнадійливими є також дані з австралійського штату Новий Південний Уельс, каже головний вірусолог берлінської клініки Charité Крістіан Дростен (Christian Drosten). Серед населення, більшість якого вакцинована від коронавірусу, кількість госпіталізацій із омікрон-варіантом зменшилась більш ніж удвічі.

Та аж надто сильно радіти все ж не варто, адже досі залишається багато відкритих питань і потенційних небезпек.

Менш тяжкі перебіги хвороби можуть бути пов'язані з тим, що вірус тепер поширюється у групах наслення, які завдяки вакцинації та пройденим інфекціям мають уже сильніший імунітет до збудника.

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Тим не менш, омікрон залишається небезпечним, адже цей дуже заразний варіант коронавірусу поширюється настільки швидко, що через це дуже велика кількість людей захворює протягом короткого проміжку часу. Хоч і спостерігається відносно менше важких перебігів хвороби, через швидкість поширення хвилі випадків усе одно стає настільки багато, що це може перевантажити системи охорони здоров'я країн.

Кінець пандемії не за горами?

Якщо підтвердиться, що омікрон викликає менше тяжких випадків COVID-19, ніж дельта, це може суттєво вплинути й на перебіг усієї пандемії. Адже омікрон скоро замінить дельта-варіант, який досі домінує в багатьох регіонах світу.

Хоч так швидко подолати збудника повністю у всьому світі не вийде, але, ймовірно, коронавірус SARS-CoV-2 стане тоді ендемічним, тобто світової пандемії вже не буде, а натомість вірус буде постійно поширюватися локально в певний час, так як це взимку відбувається з вірусом грипу. Тоді у нас має бути можливість захиститися від вірусу так само, як ми зараз можемо це зробити за допомогою щорічного щеплення від грипу.

Бустерні щеплення діють

Іще одна позитивна новина - те, що нещодавно допущена до використання в ЄС вакцина компанії Novavax, за даними виробника, дає надійний захист і від омікрон-варіанту вірусу. Додаткове бустерне щеплення, крім того, посилює імунну відповідь, свідчить дослідження щодо дієвості вакцини серед підлітків, а також бустерної вакцинації, яка ще триває.

Вакцина від коронавірусу Novavax стала першим протеїновим препаратом на ринку

Вакцина Novavax - це протеїновий препарат, який, завдяки свої традиційній технології виробництва, є справжньою альтернативою у глобальній кампанії вакцинації, а також для коронаскептиків.

Якщо нещеплені не є повними противниками вакцинації, вони можуть скоро отримати щеплення протеїновою вакциною, адже її виробництво відносно дешеве, її можна зберігати за температури від 2 до 8 градусів за Цельсієм, що гарантує суттєво простіше транспортування, ніж у випадку з мРНК-вакцинами, які треба зберігати за наднизьких температур. Крім того, виробляти протеїнові вакцини можна й на місцях у країнах глобального Півдня.

Схожі позитивні новини надійшли й від шведсько-британського виробника вакцин AstraZeneca, адже і його векторний препарат, за власними даними, добре захищає від омікрон-варіанту як бустерна вакцина. За даними компанії, рівень антитіл проти омікрону після бустерної вакцини вищий у тих людей, які вже були заражені коронавірусом.

Раніше виробники мРНК-вакцин BioNTech/Pfizer та Moderna так само повідомили, що третя доза їхніх вакцин захищає від омікрон-варіанта.

Перші таблетки від COVID допущені в США

Але є і ще одна хороша новина: позитивні зрушення є в питанні розробки медикаментів проти коронавірусної хвороби. Американське відомство FDA, яке опікується допуском медикаментів, надало екстрений дозвіл на використання таблеток Paxlovid виробництва Pfizer для лікування COVID.

Медикамент Paxlovid став першою допущеною в США таблеткою від COVID-19

Попередній аналіз та експерименти, за даними виробника, продемонстрували, що ризик госпіталізації та летальних випадків COVID-19 завдяки лікам знижується на 89 відсотків.

Таблетки містять, зокрема, діючу речовину нірматрелвір, яка діє на протеїн коронавірусу й таким чином заважає розмноженню вірусу. Серед можливих побічних ефектів - порушення відчуття смаку, діарея, підвищений кров'яний тиск, а також біль у м'язах.

Це перший медикамент проти COVID у США, який можна приймати у формі таблеток. За перших симптомів інфекції лікар може виписати медикамент людям віком від 12 років, якщо існує ризик погіршення перебігу хвороби.

Такі медикаменти проти ковіду можуть стати іще одним важливим інструментом боротьби з пандемією, хоч вони й суттєво дорожчі у порівнянні з профілактичними вакцинами.

Уряд США уже закупив 10 мільйонів доз препарату Paxlovid на суму 4,7 мільярда євро. Поставок очікують іще в цьому році, уже в січні на ринку має бути понад 250 тисячі доз.

У ЄС також очікується допуск медикаменту

Нещодавно Європейська агенція з лікарських засобів EMA уже повідомила, що Paxlovid може застосовуватися для лікування дорослих пацієнтів, які не потребують додаткового кисню та які мають підвищений ризик важкого перебігу ковіду. Офіційно медикамент у ЄС іще не допущений, але відповідний процес уже триває. Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах, якого цитує газета "Welt am Sonntag", очікує, що в Німеччині цей препарат на національному рівні дозволять використовувати вже в січні. За його словами, Paxlovid особливо добре підходить для нещеплених пацієнтів з групи ризику. Раніше вже повідомлялось, що Німеччина зарезервувала для себе один мільйон упаковок цього медикаменту.