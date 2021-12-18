Поширення омікрону в Німеччині не зупинити: що пропонують учені

Нова хвиля пандемії COVID-19, викликана поширенням варіанта омікрон, накриє Німеччину, і питання лише в тому, коли це станеться. Такий невтішний прогноз роблять троє німецьких учених.

Найпізніше - в середині січня омікрон стане домінуючим варіантом у країні, стверджує професор, імунолог Крістоф Нойманн-Гефелін (Christoph Neumann-Haefelin) з університетської клініки Фрайбурга. За його словами, цей варіант повністю витіснить дельту, і тоді кількість нових заражень почне стрімко зростати, можливо, по кілька сотень тисяч на день.

Приводом для такого похмурого прогнозу послужили дані з Великобританії, де кількість виявлених випадків інфікування омікроном подвоюється кожні два-три дні. Це втричі-вчетверо вище, ніж у попередніх варіантів, каже Дірк Брокманн (Dirk Brockmann), професор фізики з Берлінського університету імені Гумбольдта.

Розрахунки британських експертів показують, що можливі від 400 до 700 тисяч нових випадків зараження омікроном на добу. За такого сценарію в період з грудня до квітня у Великобританії можуть заразитися від 20 до 34 мільйонів осіб, тобто приблизно половина населення. І все це - незважаючи на носіння захисних масок, дотримання дистанції, закриття шкіл та інших обмежувальних заходів. "Можна вважати дивом, якщо те саме не станеться і в Німеччині", - каже Брокманн.

На думку ученого, політики мають негайно підготувати кризові плани для різних сценаріїв та реалізувати їх. "Ми повинні уповільнити поширення (омікрону. - Ред.), щоб звести збитки до мінімуму, - вимагає Брокманн. - Оскільки зупинити розвиток подій неможливо".

Читайте також: Глава МОЗ ФРН виключив запровадження локдауну перед Різдвом

Науковці вважають, що у Німеччині необхідно значно зменшити мобільність населення та соціальні контакти, як під час першої хвилі пандемії. "Однак цього разу обмеження повинні бути ще жорсткішими через високу заразність (нового варіанта. - Ред.)", - пояснює Брокманн.

Бустерне щеплення не рятує від зараження

Омікрон не тільки заразніший, ніж попередні варіанти: він має здатність "вислизати" від імунної відповіді людського організму. Це означає, що двічі щеплені люди, як і ті, хто зробив бустерне щеплення, можуть і будуть ним заражатися.

Бустерне щеплення знову збільшує імунний захист на 70-75 відсотків і, скоріше за все, зменшує небезпеку перебігу хвороби у тяжкій формі. Однак люди, які зробили третю дозу вакцини, не повинні мати помилкового відчуття безпеки, оскільки вони самі можуть і заразитися, і заразити інших, зазначає професор Сандра Цізек (Sandra Cieseck), голова Інституту медичної вірусології при університетській клініці Франкфурта-на-Майні.

Три дози вакцини зменшують ймовірність перебігу COVID-19 у тяжкій формі, але не мають створювати ілюзію безпеки, кажуть учені

Тому Цізек вважає абсолютно помилковим намір скасувати у Німеччині обов'язкове тестування на коронавірус тричі щеплених, про який зараз говорять міністри охорони здоров'я федеральних земель.

Як і раніше, зараз важливо, щоб не імунізовані зробили щеплення, однак першої дози вакцини недостатньо для захисту від омікрону. "Повноцінний захист формується в організмі після багатьох тижнів", а "вірус - набагато швидше", стверджує Сандра Цізек.

Омікрон, можливо, небезпечніший, ніж про нього думають

Крім того, зазначає вірусолог, попри перші повідомлення, омікрон, ймовірно, так само небезпечний, як і дельта. Отримані дані з Великобританії та Данії показують, що показники госпіталізації нині не надто відрізняються від попередніх. Перші повідомлення з ПАР подавали надію, оскільки багато інфікованих омікроном мали легкі симптоми. Наразі ж до лікарень потрапляють і пацієнти з новим варіантом, а у Великобританії кілька людей померли від наслідків зараження омікроном.

При цьому населення в Південній Африці набагато молодше, і багато людей вже перенесли зараження коронавірусом, тому те, що там відбувається, неможливо перенести на ситуацію в Європі, вказує Цізек.

Читайте також: Омікрон - звідки взявся цей варіант коронавірусу?

Системі охорони здоров'я може загрожувати крах

Якщо прогнози виправдаються і кількість інфікованих омікроном справді зросте так різко, система охорони здоров'я може не витримати навантаження. За оцінками Брокманна, при передбачуваній госпіталізації від трьох до п'яти тисяч пацієнтів на добу, всі потужності повинні бути задіяні для надання їм допомоги. Проте лікарні, які вже зараз працюють на межі можливостей, не зможуть прийняти так багато пацієнтів. До того ж, що з високою ймовірністю заразиться і медичний персонал.

Читайте також: Глава МОЗ Німеччини попередив про п'яту хвилю пандемії через омікрон

Дивитись відео 03:04 Масові протести у Європі проти коронавірусних обмежень (13.12.2021)