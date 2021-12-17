У G7 омікрон-варіант розглядають як найнебезпечнішу загрозу охороні здоров'я у світі

Міністри охорони здоров’я країн Великої сімки (G7) стурбовані зростанням кількості випадків інфікувань омікрон-варіантом коронавірусу та переконані, що його слід розглядати як "найбільшу загрозу здоров'ю населення в усьому світі". Про це йдеться в опублікованому у четвер, 16 грудня, повідомленні на сайті уряду Великобританії, яка наразі головує у G7.

Також у повідомленні наголошується на важливості тісної співпраці та обміну даними щодо цього варіанта коронавірусу, що "буде ключем у вирішенні ситуації".

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Також міністри підкреслили важливість глобального доступу до діагностики, вакцин та терапевтичних засобів у спробах протидіяти поширенню омікрон-варіанта.

Підвищити рівень вакцинації

Крім того, міністри погодилися з важливістю кампаній ревакцинації та регулярного тестування. Про необхідність збільшувати охоплення населення вакцинацією також заявила 17 грудня на пресконференції за підсумками саміту ЄС президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Омікрон-варіант є серйозною загрозою для нас. І, можливо, вакцини лише частково ефективні проти нього. Наші медзаклади наразі переповнені. Це стосується і невакцинованих людей. Тому потрібно підвищувати рівень вакцинації", - зазначила фон дер Ляєн.

Небезпека поширення омікрон-варіанта коронавірусу

Новий варіант коронавірусу вперше був зафіксований в Ботсвані та Південно-Африканській Республіці (ПАР) у другій половині листопада 2021 року і стрімко поширюється світом. Цей варіант вірусу вже був виявлений у 77 країнах.

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За даними вчених з ПАР, через високу кількість мутацій цей варіант може бути ще заразнішим, ніж варіант дельта, який також швидко поширився світом.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) присвоїла омікрон-варіанту статус такого, що "викликає занепокоєння", а Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності оцінив загрозу поширення цього варіанту в країнах ЄС від "високої до дуже високої". Проте конкретні наслідки зараження саме омікрон-варіантом вчені поки не проаналізували.

13 грудня у Великобританії зафіксували першу смерть саме від цього варіанта коронавірусу.