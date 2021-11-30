У США рекомендують всім дорослим робити бустерну дозу вакцини

Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендують усім дорослим громадянам отримувати бустерну дозу вакцини проти COVID-19. До такого висновку експерти прийшли з огляду на загрозу нового варіанту коронавірусу - омікрон. До цього CDC рекомендували отримувати бустер особам віком від 50 років і тим, у кого є супутні чи хронічні захворювання.

"Останні дані свідчать, що з часом вакцинація стає менш ефективною, особливо для людей у ​​віці 65 років і старше, а також для запобігання зараженню або легшого захворювання... Дані клінічних випробувань показали, що ревакцинація підвищила імунну відповідь", - йдеться у повідомленні на сайті регулятора від 29 листопада. Як зазначається у ньому, тепер усі люди віком від 18 років повинні пройти ревакцинацію через 6 місяців після щеплення Pfizer чи Moderna, або через 2 місяці після вакцинації препаратом Johnson & Johnson's.

Директорка CDC Рошель Валенскі зазначила, що нова рекомендація враховує появу омікрон-варіанта коронавірусу, який ще не був ідентифікований в США, але неминуче потрапить в країну. "Посилене тестування допоможе нам швидко виявити омікрон", - цитує її агенція AP.

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США - одна з країн, які найбільше постраждали від коронавірусу. З початку пандемії, за даними порталу Worldometer, там зареєстровано понад 49,3 мільйона випадків зараження, понад 800 тисяч інфікованих померли. Всього в країні проживає близько 330 мільйонів осіб.

Розповсюдження нового варіанту коронавірусу

Станом на 30 листопада в Україні не зафіксовано випадків інфікування омікрон-варіантом коронавірусу. Водночас його дедалі більше виявляють в європейських країнах - Німеччині, Італії, Бельгії, Чехії, Великобританії, Нідерландах, Данії. Новий варіант, який вперше зафіксували в Південній Африці, вже знайшли в Азії, Австралії та Північній Америці. У Південній Америці підтверджених випадків поки немає.

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За даними вчених, новий варіант COVID-19 має приголомшливу кількість мутацій - 32. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві. Ці мутації сприяють підвищенню заразності: вчені зафіксували ознаки того, що омікрон-варіант поширюється швидше, ніж дельта. Наразі невідомо, чи викликає новий варіант коронавірусу більш тяжкий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування "омікроном" зафіксовані серед молоді, яка зазвичай легше переносить недугу.