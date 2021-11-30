 У США рекомендують всім дорослим робити бустерну дозу вакцини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2021

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Новини

У США рекомендують всім дорослим робити бустерну дозу вакцини

Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу рекомендують усім дорослим американцям. Раніше її радили лише людям віком від 50 років.

Медпрацівник робить бустерне щеплення пацієнту

З початку пандемії коронавірусу в США зареєстровано понад 49,3 мільйона випадків зараження, понад 800 тисяч інфікованих померли

Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендують усім дорослим громадянам отримувати бустерну дозу вакцини проти COVID-19. До такого висновку експерти прийшли з огляду на загрозу нового варіанту коронавірусу - омікрон. До цього CDC рекомендували отримувати бустер особам віком від 50 років і тим, у кого є супутні чи хронічні захворювання.

"Останні дані свідчать, що з часом вакцинація стає менш ефективною, особливо для людей у ​​віці 65 років і старше, а також для запобігання зараженню або легшого захворювання... Дані клінічних випробувань показали, що ревакцинація підвищила імунну відповідь", - йдеться у повідомленні на сайті регулятора від 29 листопада. Як зазначається у ньому, тепер усі люди віком від 18 років повинні пройти ревакцинацію через 6 місяців після щеплення Pfizer чи Moderna, або через 2 місяці після вакцинації препаратом Johnson & Johnson's.

Директорка CDC Рошель Валенскі зазначила, що нова рекомендація враховує появу омікрон-варіанта коронавірусу, який ще не був ідентифікований в США, але неминуче потрапить в країну. "Посилене тестування допоможе нам швидко виявити омікрон", - цитує її агенція AP.

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США - одна з країн, які найбільше постраждали від коронавірусу. З початку пандемії, за даними порталу Worldometer, там зареєстровано понад 49,3 мільйона випадків зараження, понад 800 тисяч інфікованих померли. Всього в країні проживає близько 330 мільйонів осіб.

Розповсюдження нового варіанту коронавірусу

Станом на 30 листопада в Україні не зафіксовано випадків інфікування омікрон-варіантом коронавірусу. Водночас його дедалі більше виявляють в європейських країнах - Німеччині, Італії, Бельгії, Чехії, Великобританії, Нідерландах, Данії. Новий варіант, який вперше зафіксували в Південній Африці, вже знайшли в Азії, Австралії та Північній Америці. У Південній Америці підтверджених випадків поки немає.

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За даними вчених, новий варіант COVID-19 має приголомшливу кількість мутацій - 32. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві. Ці мутації сприяють підвищенню заразності: вчені зафіксували ознаки того, що омікрон-варіант поширюється швидше, ніж дельта. Наразі невідомо, чи викликає новий варіант коронавірусу більш тяжкий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування "омікроном" зафіксовані серед молоді, яка зазвичай легше переносить недугу. 

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