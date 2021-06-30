В Україні зареєстрували вакцину проти коронавірусу Janssen

Міністерство охорони здоров'я в Україні зареєструвало для екстреного медичного застосування вакцину Janssen проти COVID-19 виробництва компанії Johnson & Johnson. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства у понеділок, 5 липня.

Згідно з повідомленням, вакцину було зареєстровано 2 липня. В Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 та скорочує її до п'яти днів.

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В Україні вже є вакциновані препаратом Janssen

Раніше в Україну завезли 500 доз вакцини Janssen з дотриманням порядку ввезення незареєстрованих лікарських засобів для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму, зазначається на сайті МОЗ України. Співробітники цієї компанії працюють на Алясці у сфері рибальства і мали вакцинуватися сертифікованою в США вакциною для того, щоб їх пустили в цю країну.

Достатньо лише однієї дози вакцини

Векторна вакцина Janssen дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), також дозвіл на її використання дали Європейський Союз, США, Велика Британія, Швейцарія, Канада та багато інших країн.

Серед переваг вакцини те, що вона потребує температури зберігання від двох до восьми градусів тепла за Цельсієм. А для повної імунізації достатньо лише однієї дози.

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