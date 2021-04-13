В ЄС рекомендували до використання вакцину Johnson&Johnson: переваги перевищують ризики

Європейське агентство з лікарських засобів EMA дало позитивну оцінку вакцині від коронавірусу американської компанії Johnson&Johnson. Воно дійшло висновку, що її переваги перевищують ризики, повідомляється на сайті відомства у вівторок, 20 квітня.

При цьому у EMA визнали існування "можливого зв'язку" між вакциною та дуже рідкісними випадками утворення тромбів. Через це в агентстві зазначили, що до інформації про вакцину треба буде додати відповідне попередження. Представники ЕМА зазначили, що появи тромбів варто позначити як дуже рідкісні побічні ефекти вакцини.

Таких висновків агентство дійшло на основі всієї наявної інформації про цю вакцину. Станом на 13 квітня 2021 року її вкололи понад семи мільйонам людей у США. З усіх цих щеплень було лише вісім повідомлень про випадки появи незвичних тромбів, пов'язаних з низьким рівнем тромбоцитів у крові, один з яких був летальним.

Усі вони стосувалися людей до 60 років, більшість з яких - жінки. Ці незвичні тромби з'явилися у них протягом трьох тижнів після вакцинації.

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Як зазначили в ЕМА, кров'яні згустки виникали здебільшого в незвичних місцях, зокрема у венах головного мозку, черевній порожнині, а також в артеріях у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів у крові та іноді кровотечами. "Розглянуті випадки були дуже схожими на випадки, що мали місце з вакциною від COVID-19 від AstraZeneca", - уточнили в агентстві і додали, що наразі не підтверджені конкретні фактори ризику на основі цих відомих даних.

На відміну від більшості інших вакцин, щеплення препаратом J&J потрібно робити тільки один раз, тож доступ до вакцини можуть отримати більше людей. Крім того, для зберігання та транспортування вакцини J&J не потрібні наднизькі температури. Подібно до вакцин AstraZeneca і "Спутник V", препарат J&J є векторною вакциною.

Єврокомісія замовила 200 мільйонів доз вакцини J&J, з яких Німеччина має отримати 36,7 мільйона доз.