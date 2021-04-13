В ЄС рекомендували до використання вакцину Johnson&Johnson: переваги перевищують ризики
Агентство ЄС з лікарських засобів визнало "можливий зв'язок" між вакциною та дуже рідкісними випадками утворення тромбів. Утім, переваги препарату перевищують ризики, заявили у відомстві.
У ЄС підтримали вакцину Johnson&Johnson: вигоди перевищують ризики
Європейське агентство з лікарських засобів EMA дало позитивну оцінку вакцині від коронавірусу американської компанії Johnson&Johnson. Воно дійшло висновку, що її переваги перевищують ризики, повідомляється на сайті відомства у вівторок, 20 квітня.
При цьому у EMA визнали існування "можливого зв'язку" між вакциною та дуже рідкісними випадками утворення тромбів. Через це в агентстві зазначили, що до інформації про вакцину треба буде додати відповідне попередження. Представники ЕМА зазначили, що появи тромбів варто позначити як дуже рідкісні побічні ефекти вакцини.
Таких висновків агентство дійшло на основі всієї наявної інформації про цю вакцину. Станом на 13 квітня 2021 року її вкололи понад семи мільйонам людей у США. З усіх цих щеплень було лише вісім повідомлень про випадки появи незвичних тромбів, пов'язаних з низьким рівнем тромбоцитів у крові, один з яких був летальним.
Усі вони стосувалися людей до 60 років, більшість з яких - жінки. Ці незвичні тромби з'явилися у них протягом трьох тижнів після вакцинації.
Як зазначили в ЕМА, кров'яні згустки виникали здебільшого в незвичних місцях, зокрема у венах головного мозку, черевній порожнині, а також в артеріях у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів у крові та іноді кровотечами. "Розглянуті випадки були дуже схожими на випадки, що мали місце з вакциною від COVID-19 від AstraZeneca", - уточнили в агентстві і додали, що наразі не підтверджені конкретні фактори ризику на основі цих відомих даних.
На відміну від більшості інших вакцин, щеплення препаратом J&J потрібно робити тільки один раз, тож доступ до вакцини можуть отримати більше людей. Крім того, для зберігання та транспортування вакцини J&J не потрібні наднизькі температури. Подібно до вакцин AstraZeneca і "Спутник V", препарат J&J є векторною вакциною.
Єврокомісія замовила 200 мільйонів доз вакцини J&J, з яких Німеччина має отримати 36,7 мільйона доз.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.
Автор: Андрій Гурков
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