 Johnson & Johnson відклала поставки вакцини до ЄС через випадки тромбозу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2021

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Новини

Johnson & Johnson відклала поставки вакцини до ЄС через випадки тромбозу

У США рекомендували призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом Johnson & Johnson. Компанія вирішила відкласти поставки до ЄС.

Symbolfoto Corona-Impfstoff Johnson & Johnson

Американська компанія Johnson & Johnson вирішила відкласти виведення на європейський ринок своєї вакцини проти коронавірусу після повідомлень про окремі випадки тромбозу в пацієнтів після щеплення цим препаратом. Про відповідне рішення компанія повідомила у вівторок, 13 квітня.

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У концерні зазначили, що разом з експертами та органами охорони здоров'я працюють над вивченням цих випадків.

Раніше цього дня Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC), а також Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) рекомендували призупинити вакцинацію препаратом цієї компанії після того, як у шістьох пацієнтів діагностували тромбоз венозних синусів між шостим та 13-м днем після щеплення. Ці випадки виникли у жінок у віці від 18 до 48 років, повідомляє інформагенція dpa. Американські відомства наголосили, що поки не встановлено взаємозв'язку між вакцинацією та випадками тромбозу. 

У США до цього часу зробили 6,8 мільйона щеплень вакциною Johnson & Johnson, яку схвалили до використання у лютому. На відміну від інших вакцин, які передбачають дві ін'єкції, для захисту від коронавірусу необхідна лише одна доза цього препарату.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) минулого тижня пообіцяло перевірити випадки появи тромбозу після вакцинації препаратом Johnson & Johnson. У Брюсселі очікують на поставки в ЄС 55 мільйонів доз цієї вакцини, 10 мільйонів з яких мають бути використані в Німеччині. EMA рекомендувало  застосування вакцини Johnson & Johnson у березні.

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Нагадаємо, через окремі випадки тромбозу раніше призупиняли вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Згодом вакцинацію відновили, утім в окремих країнах ЄС запровадили обмеження щодо її використання для певних груп населення. У ВООЗ та EMA рекомендували подальше використання вакцини, оскільки користь від її застосування переважає можливі ризики.

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