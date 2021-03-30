У ЄС ще раз перевірять безпечність вакцини Johnson & Johnson

Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) перевірить інформацію про можливі тяжкі побічні ефекти вакцини від коронавірусу, розробленої компанією Johnson & Johnson (J&J), до початку застосовування цього препарату в Євросоюзі. Про це ЄАЛЗ повідомило в п'ятницю, 9 квітня.

Як зазначається в повідомленні агентства, йдеться про виникнення тромбозів після щеплення. Вакцина американської фармкомпанії Johnson & Johnson отримала дозвіл Єврокомісії на застосування в ЄС у березні цього року.

Повідомлення про побічні ефекти від вакцини J&J у США

Напередодні повідомлялося, що в американському штаті Північна Кароліна тимчасово закрили пункт вакцинації від COVID-19 після того, як у кількох людей проявилися побічні ефекти після щеплення вакциною J&J. Днем раніше аналогічні заходи вжили й у штаті Денвер, де пацієнти після щеплення цим препаратом скаржилися на запаморочення й нудоту.

Переваги вакцини J&J

На відміну від більшості інших вакцин, щеплення препаратом J&J потрібно робити тільки один раз, тож доступ до вакцини можуть отримати більше людей. Крім того, для зберігання та транспортування вакцини J&J не потрібні наднизькі температури. Подібно до вакцин AstraZeneca і "Спутник V", препарат J&J є векторною вакциною.

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Американське управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) зареєструвало вакцину J&J в лютому 2021 року. Результати третьої фази клінічних випробувань вказують на те, що даний препарат зменшує ризик середнього та тяжкого перебігу захворювання на COVID-19 на 66 відсотків після чотирьох тижнів з моменту вакцинації.

Нагадаємо, наприкінці березня компанія Johnson & Johnson визнала, що партія вакцини J&J, випущена на заводі в Балтиморі, "не відповідає стандартам якості". За даними американських ЗМІ, непридатними для використання виявилися 15 мільйонів доз вакцини.