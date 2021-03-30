 У ЄС ще раз перевірять безпечність вакцини Johnson & Johnson | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2021

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Новини

У ЄС ще раз перевірять безпечність вакцини Johnson & Johnson

Європейське агентство з лікарських засобів розгляне нові дані про можливу появу тромбозів після щеплення препаратом Johnson & Johnson.

Щеплення від коронавірусу (символічне фото)

Вакцину J&J дозволили до застосування в ЄС, але воно поки не розпочалося

Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) перевірить інформацію про можливі тяжкі побічні ефекти вакцини від коронавірусу, розробленої компанією Johnson & Johnson (J&J), до початку застосовування цього препарату в Євросоюзі. Про це ЄАЛЗ повідомило в п'ятницю, 9 квітня.

Як зазначається в повідомленні агентства, йдеться про виникнення тромбозів після щеплення. Вакцина американської фармкомпанії Johnson & Johnson отримала дозвіл Єврокомісії на застосування в ЄС у березні цього року.

Повідомлення про побічні ефекти від вакцини J&J у США

Напередодні повідомлялося, що в американському штаті Північна Кароліна тимчасово закрили пункт вакцинації від COVID-19 після того, як у кількох людей проявилися побічні ефекти після щеплення вакциною J&J. Днем раніше аналогічні заходи вжили й у штаті Денвер, де пацієнти після щеплення цим препаратом скаржилися на запаморочення й нудоту.

Переваги вакцини J&J

На відміну від більшості інших вакцин, щеплення препаратом J&J потрібно робити тільки один раз, тож доступ до вакцини можуть отримати більше людей. Крім того, для зберігання та транспортування вакцини J&J не потрібні наднизькі температури. Подібно до вакцин AstraZeneca і "Спутник V", препарат J&J є векторною вакциною.

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Американське управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) зареєструвало вакцину J&J в лютому 2021 року. Результати третьої фази клінічних випробувань вказують на те, що даний препарат зменшує ризик середнього та тяжкого перебігу захворювання на COVID-19 на 66 відсотків після чотирьох тижнів з моменту вакцинації.

Нагадаємо, наприкінці березня компанія Johnson & Johnson визнала, що партія вакцини J&J, випущена на заводі в Балтиморі, "не відповідає стандартам якості". За даними американських ЗМІ, непридатними для використання виявилися 15 мільйонів доз вакцини.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

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  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

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  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

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    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

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    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

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    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

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    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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Johnson & Johnson подала заявку на схвалення вакцини від COVID-19 в ЄС

У європейському дозвільному органі повідомили, що американська компанія Johnson & Johnson подала документи для умовного дозволу на застосування своєї вакцини від коронавірусу в ЄС.  

Єврокомісія відмовляється розкрити деталі угод з виробниками вакцин від COVID-19

Посилаючись на умови конфіденційності Єврокомісія відмовляється розкрити Європарламенту ціни на закупівлю вакцин у компаній, з якими вона домовилась, а також питання відповідальності у разі побічних ефектів щеплення.  

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