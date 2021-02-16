 Вакцина від коронавірусу: у США допустили третій препарат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вакцина від коронавірусу: у США допустили третій препарат

Вакцину від COVID-19, розроблену компанією Johnson & Johnson, у США дозволили застосовувати особам у віці від 18 років. Цю вакцину потрібно вводити в організм людини лише один раз.

Вакцина від коронавірусу компанії Johnson & Johnson

У США зареєстрували для застосування вакцину від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson (J&J). Повідомляється, що препарат можна використовувати для осіб віком від 18 років. Таким чином, вакцина від Johnson & Johnson стала третьою дозволеною до застосування в США вакциною від коронавірусу, після Moderna та BioNTech/Pfizer.

Читайте також: Концерн Pfizer і вакцина від коронавірусу: прибутки важливіші за життя?

Цим препаратом хочуть вакцинувати в ЄС

Попередній договір про постачання вакцини з компанією J&J уклав і Євросоюз. Особливість препарату полягає в тому, що колоти його потрібно всього один раз. Крім того, він зберігається у звичайних холодильниках, а не в спеціальних морозильних камерах за температури мінус 70 градусів, як-от  BioNTech/Pfizer.

Як повідомлялося, 16 лютого Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) повідомило про надходження заявки від компанії Johnson & Johnson на схвалення її вакцини від коронавірусу в ЄС. Згідно з даними ЄАЛЗ, заявку на отримання умовного дозволу на застосування вакцини Janssen подала європейська "дочка" Johnson & Johnson. Перевірка цієї вакцини відбуватиметься за прискореною процедурою, тож відповідне рішення щодо цього препарату варто очікувати до середини березня.

Читайте також: Більшість німців підтримують запровадження сертифікату вакцинації

Нагадаємо, дотепер в ЄС дозволили застосування вакцин від коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer, американської корпорації Moderna й спільну розробку Оксфордського університету і компанії AstraZeneca. 

Результати третьої фази клінічних випробувань вакцини компанії Johnson & Johnson, вказують на те, що даний препарат зменшує ризик захворювання середнього та тяжкого ступеня тяжкості на 66 відсотків після чотирьох тижнів з моменту вакцинації.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


Також за темою

Johnson & Johnson | Impfstoff | Coronavirus

Johnson & Johnson подала заявку на схвалення вакцини від COVID-19 в ЄС 16.02.2021

У європейському дозвільному органі повідомили, що американська компанія Johnson & Johnson подала документи для умовного дозволу на застосування своєї вакцини від коронавірусу в ЄС.

Werbetafel Pfizer COVID Impfstoff

Концерн Pfizer і вакцина від коронавірусу: прибутки важливіші за життя? 27.02.2021

Вакцина від коронавірусу, розроблена німецьким стартапом BioNTech і американським фармгігантом Pfizer, довела свою ефективність. Однак підхід компанії Pfizer до її продажу викликає чимало запитань.

USA | Präsidentschaftswahl | Mehrheit der Wahlleute stimmt für Joe Biden

"Руйнівні наслідки": Байден закликає Трампа підписати пакет допомоги 26.12.2020

Відмова Дональда Трампа підписувати ухвалений Конгресом США пакет допомоги економіці може мати "руйнівні наслідки", переконаний обраний президент США Джо Байден.

Реклама

Докладно

Логотип компанії Pfizer і людина у захисному костюми з вакциною від COVID-19

Фармконцерн Pfizer - рятівники світу чи шукачі прибутків?

Підхід концерну Pfizer до продажу вакцини від коронавірусу демонструє, що для нього прибутки важливіші за людські життя.  

Пластикові упаковки забруднюють довкілля

У ФРН винайшли альтернативу пінопласту

Виявляється, замінити екологічно шкідливі полімери може макулатура.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  