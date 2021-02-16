Вакцина від коронавірусу: у США допустили третій препарат

У США зареєстрували для застосування вакцину від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson (J&J). Повідомляється, що препарат можна використовувати для осіб віком від 18 років. Таким чином, вакцина від Johnson & Johnson стала третьою дозволеною до застосування в США вакциною від коронавірусу, після Moderna та BioNTech/Pfizer.

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Цим препаратом хочуть вакцинувати в ЄС

Попередній договір про постачання вакцини з компанією J&J уклав і Євросоюз. Особливість препарату полягає в тому, що колоти його потрібно всього один раз. Крім того, він зберігається у звичайних холодильниках, а не в спеціальних морозильних камерах за температури мінус 70 градусів, як-от BioNTech/Pfizer.

Як повідомлялося, 16 лютого Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) повідомило про надходження заявки від компанії Johnson & Johnson на схвалення її вакцини від коронавірусу в ЄС. Згідно з даними ЄАЛЗ, заявку на отримання умовного дозволу на застосування вакцини Janssen подала європейська "дочка" Johnson & Johnson. Перевірка цієї вакцини відбуватиметься за прискореною процедурою, тож відповідне рішення щодо цього препарату варто очікувати до середини березня.

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Нагадаємо, дотепер в ЄС дозволили застосування вакцин від коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer, американської корпорації Moderna й спільну розробку Оксфордського університету і компанії AstraZeneca.

Результати третьої фази клінічних випробувань вакцини компанії Johnson & Johnson, вказують на те, що даний препарат зменшує ризик захворювання середнього та тяжкого ступеня тяжкості на 66 відсотків після чотирьох тижнів з моменту вакцинації.