 Мільйони доз вакцини Johnson&Johnson непридатні для використання - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2021

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Мільйони доз вакцини Johnson&Johnson непридатні для використання - ЗМІ

Компанія підтвердила, що партія вакцини на заводі в США "не відповідає стандартам якості", але не назвала кількість зіпсованих вакцин.

Мільйони доз вакцини Johnson&Johnson непридатні для використання - ЗМІ

Мільйони доз вакцини Johnson&Johnson непридатні для використання - ЗМІ

Мільйони доз вакцини американської компанії Johnson&Johnson на заводі в Сполучених Штатах непридатні для використання, повідомляють ЗМІ.  У середу, 31 березня, компанія підтвердила, що партія вакцини на виробництві в Балтиморі "не відповідає стандартам якості", але не надала жодних цифр.

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Водночас видання The New York Times повідомляє, що йдеться про 15 мільйонів доз. За даними NYT, варто очікувати, що американський регулятор - Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) буде розслідувати цей інцидент, що може додатково обмежити виробництво. У FDA зазначили, що знають про ситуацію, але не надали додаткової інформації. 

У свою чергу, у компанії Johnson&Johnson оголосили, що направлять більше працівників до Балтимора для "моніторингу, контролю та підтримки" виробничого процесу. Компанія хоче гарантувати доставку 24 мільйонів додаткових доз у квітні. "Якість та безпека залишаються нашим головним пріоритетом", - запевнили у компанії.  Johnson&Johnson очікує виготовити понад мільярд доз вакцин до кінця 2021 року, попри цей інцидент.

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  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

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    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

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    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

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    Автор: Андрій Гурков


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Докладно

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