 Як у Дессау в Німеччині виробляють вакцини від коронавірусу | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 31.03.2021

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Європа

Як у Дессау в Німеччині виробляють вакцини від коронавірусу

ФРН може стати лідером виробництва вакцин від COVID-19 у ЄС. Компанія IDT Biologika з німецького Дессау вже уклала контракти з AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Розлив вакцин на заводі IDT Biologika у Дессау

Розлив вакцин на заводі IDT Biologika у Дессау

Ще зовсім недавно назва міста Дессау, розташованого у федеральній землі Саксонія-Ангальт на сході Німеччини, мало що говорила навіть жителям інших регіонів ФРН. Однак в останні тижні містечко з населенням в 90 тисяч людей опинилося в центрі уваги не тільки німців, але й за межами країни.

У Дессау розташований головний завод фармацевтичної компанії IDT Biologika. Підприємство, яке в 2021 році відзначає своє 100-річчя, в часи НДР займалося розробкою і виробництвом вакцин для тваринництва.

Завод IDT Biologika у німецькому місті Дессау

Завод IDT Biologika у німецькому місті Дессау

Після приватизації в 1993 році компанія сфокусувалася на двох моделях ведення справ - виконанні чужих замовлень на виробництво препаратів для імунізації людей і випуску власної ветеринарної продукції. У 2015 році IDT Biologika купила завод у США, а в 2020 році мала річний оборот у приблизно в 213 мільйонів євро. На фірмі станом на сьогодні працюють близько 1500 осіб.

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IDT Biologika уклала контракт з AstraZeneca

У лютому 2021 року компанія уклала, мабуть, найвигіднішу угоду в своїй історії, підписавши контракт на випуск вакцини від коронавірусу з британсько-шведським концерном AstraZeneca. Останній має намір прискорити виробництво препарату і, нарешті, виконати зобов'язання з його постачання в країни ЄС.

У середині березня цілий ряд європейських країн, зокрема й Німеччина, призупинили використання вакцини AstraZeneca для імунізації населення проти COVID-19. Це рішення було ухвалене після того, як у кількох пацієнтів виявили тромбоз в період, який співпав за часом з отриманням ними щеплення.

Співробітники IDT Biologika під час розливу вакцин

Співробітники IDT Biologika під час розливу вакцин

Однак потім в Європейському агентстві лікарських засобів (EMA) заявили, що доказів зв'язку між тромбозом у цих пацієнтів і щепленням вакциною AstraZeneca немає. Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) також відзначили, що не вважають за необхідне відмовлятися від цього препарату, оскільки переваги від його використання перевищують ризики. З 19 березня вакцину AstraZeneca знову застосовують в Німеччині. Щоправда, наприкінці березня після нових поодиноких випадків тромбозу у вакцинованих цим препаратом у Німеччині вирішили поки що знову обмежити його використання. Тепер щеплення вакциною AstraZeneca у ФРН роблять лише людям старшим за 60 років.   

100 мільйонів євро на випуск вакцини від коронавірусу

AstraZeneca і IDT Biologika планують спільно інвестувати в розширення виробничих потужностей в Дессау. Зі 100 мільйонів євро, які збираються виділити з цією метою, частина піде на будівництво п'яти біореакторів об'ємом у 2000 літрів.

У компаніях сподіваються, що до кінця 2022 року в Дессау можна буде щомісяця випускати кілька мільйонів доз вакцини. Якщо це станеться, IDT Biologika цілком може стати одним з найбільших виробників вакцин в Європі.

Генеральний директор IDT Biologika Юрґен Бетцінґ

Генеральний директор IDT Biologika Юрґен Бетцінґ

"Ми плануємо збільшити потужності всіх ланок виробничого ланцюжка. Це передбачає як виробництво самої вакцини, так і її розлив по ампулах і оптичний контроль за її упаковкою", - розповідає у розмові з DW генеральний директор компанії Юрґен Бетцінґ (Jürgen Betzing).

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IDT Biologika випускатиме вакцину Johnson & Johnson

Розширення виробничих потужностей у Дессау дозволить випускати і вакцини, розроблені іншими фармацевтичними компаніями.

У середині березня IDT Biologika оголосила про підписання контракту з американським концерном Johnson & Johnson. Очікується, що виробництво вакцини проти коронавірусу цієї компанії в Дессау почнеться вже в квітні.

Глава уряду федеральної землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелофф

Глава уряду федеральної землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелофф

Дехто вважає, що IDT Biologika може стати кандидатом і на випуск російської вакцини "Спутник V". Таку можливість, серед інших, вітає глава уряду федеральної землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелофф (Reiner Haseloff). Він пообіцяв надати компанії державну підтримку, "якщо вона захоче випускати російську вакцину і якщо остання буде зареєстрована в ЄС".

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Виробництво "Спутник V" в ФРН може початися влітку

Газелофф також вказав, що "походження вакцини не грає ролі, коли йдеться про здоров'я людей". "У боротьбі проти пандемії коронавірусу потрібно користуватися будь-якою вакциною, якщо вона безпечна й ефективна", - підкреслив політик. При цьому Газелофф додав, що був у дитинстві щеплений радянської вакциною від поліомієліту та "вважає це абсолютно нормальним". Глава самої IDT Biologika Юрґен Бетцінґ, однак, у бесіді з DW утримався від коментарів на цю тему.

У російській компанії "Р-Фарм" тим часом заявили, що влітку 2021 року мають намір почати виробництво "Супутник V" в баварському місті Іллертіссен. За словами директора з економіки охорони здоров'я "Р-Фарм" Олександра Бикова, в Іллертіссені вже є необхідне обладнання й кадри, що дозволяє виробляти мільйон доз вакцини щомісяця.

Це, однак, може відбутися лише в тому випадку, якщо EMA схвалить заявку на реєстрацію препарату в Євросоюзі. Раніше радник представництва ЄС у Росії з питань охорони здоров'я та сільського господарства Жером Лепентр заявив, що рішення агентства щодо "Спутник V" може бути ухвалено в червні-липні.

Амбітні плани Німеччини

Як би там не було, одне можна сказати напевно - такі компанії, як IDT Biologika, лежать в основі стратегії німецького уряду, згідно з якою Німеччина повинна стати провідним виробником вакцин у ЄС. Незалежно від того, наскільки точним виявиться цей прогноз, обсяги виробництва вакцин від COVID-19 у ФРН у майбутньому помітно перевищать внутрішній попит. А це означає, що Німеччина збереже за собою репутацію країни-експортера і в цьому випадку.

  • Ампула з вакциною BioNTech/Pfizer

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  • Головний офіс BioNTech в Майнці

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

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  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

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    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

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    У грудня 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

    Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їх розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

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    Логістика вимагає холодного розрахунку

    Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Тому при транспортуванні використовуються спеціальні термобокси. Кожна містить 23 кілограми сухого льоду, прокладеного трьома шарами: це забезпечує холод протягом десяти днів. І кожна оснащена термосенсором, підключеними до супутникової системи GPS. На знімку: прибуття партії вакцини до Італії.

  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: через два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


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Докладно

Розлив вакцин на заводі IDT Biologika у Дессау

Як у Дессау в Німеччині виробляють вакцини від коронавірусу

ФРН може стати лідером виробництва вакцин від COVID-19 у ЄС. У Дессау вироблятимуть AstraZeneca і Johnson & Johnson.  

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