 Франція назвала російську вакцину ″Спутник V″ знаряддям пропаганди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2021

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Франція назвала російську вакцину "Спутник V" знаряддям пропаганди

Росія і Китай використовують свої антикоронавірусні вакцини як інструмент впливу, заявив очільник МЗС Франції Ле Дріан. Москва категорично відкинула звинувачення Парижа.

Баннер із логотипом російської вакцини проти коронавірусу Спутник V

Франція звинуватила Росію у використанні антикоронавірусної вакцини "Спутник V" як знаряддя пропаганди. "У випадку з російською вакциною мова йде, скоріше, про засіб пропаганди і агресивної дипломатії, ніж про солідарність і допомогу в сфері охорони здоров'я", - заявив в п'ятницю, 26 березня, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, додавши, що Китай , на його думку, також використовує свою вакцину компанії Sinopharm як інструмент політичного впливу.

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Ле Дріан звинуватив Росію і Китай в агресивному просуванні своїх вакцин за кордоном, наприклад, в африканських країнах Туніс і Сенегал. "Китай і Росія за допомогою вакцин проводять політику впливу, замість того щоб спочатку вакцинувати власне населення", - сказав він.

"Інструмент пропаганди"

Раніше президент Європейської Ради Шарль Мішель також звинуватив Москву і Пекін у використанні своїх вакцин з метою пропаганди. У той же час уряд ФРН закликає Єврокомісію схвалити замовлення "Спутник V" для всієї Європи. З країн ЄС російську вакцину в даний час застосовує лише Угорщина. Чехія та Словаччина також близькі використання російської вакцини в своїх країнах. Однак дозволу на її використання на рівні ЄС поки що немає.

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Тим часом Росія відкинула звинувачення Франції з приводу вакцини "Спутник V". "Ми абсолютно не згодні з тим, що і Росія, і Китай ведуть якусь війну, і ми абсолютно не згодні з тим, що і Росія, і Китай використовують пандемію коронавірусу і вакцинну проблематику як якийсь інструмент впливу. Жодних прагнень політизації вакцинної тематики чи прагнень щодо використання вакцин у Росії не було, немає і ніколи не буде ", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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