Російська вакцина "Спутник V" у Німеччині: препарат поза політикою?

Доки "Спутник V" чекає на допуск у Євросоюзі, з'являються перші деталі того, якою може бути роль російської вакцини в програмі вакцинації Німеччини в боротьбі проти COVID-19. Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) днями оголосив, що вже домовлено про виробництво вакцини на території Німеччини, а також Італії, Франції та Іспанії. Партнери, однак, названі не були.

На тлі припинення використання вакцини британсько-шведського концерну AstraZeneca та Оксфордського університету в Німеччині дедалі частіше лунають голоси на підтримку нових вакцин, у тому числі "Спутник V", що вже перебуває на стадії реєстрації в Європейському агентстві лікарських засобів (EMA). Зокрема, глави відразу трьох урядів східнонімецьких федеральних земель - Саксонії, Тюрингії та Саксонії-Ангальт - 17 березня висловилися за реєстрацію та використання російської вакцини від коронавірусу Sputnik V в ЄС.

Що про російську вакцину говорить МОЗ Німеччини

Питання про те, чи може в ситуації загального дефіциту вакцин у Німеччині та проблем з AstraZeneсa допомогти російський препарат "Спутник V", цікавило й багатьох журналістів на урядовій пресконференції 17 березня. Адже в деяких країнах ЄС - Угорщині, Чехії та Словаччині - не дочекались європейського допуску й уже або застосовують, або замовили російську вакцину. І, до речі, сама Німеччина в минулому укладала з різними фармацевтичними компаніями контракти на закупівлю вакцин навіть до початку європейської процедури допуску цих препаратів.

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Представнику МОЗ Німеччини Ганно Кауцу (Hanno Kautz) запитання журналістів, вочевидь, не сподобалися. Спершу він послався на слова очільника свого відомства Єнса Шпана (Jens Spahn), який, мовляв, неодноразово казав, що немає причин відмовлятися від вакцини, яка має ліцензію EMA. Однак пояснити, чому інші препарати Німеччина замовляла ще до їх реєстрації, а зі "Спутник V" так вчинити не можна, він не зміг.

"Ми вже замовили для Німеччини близько 300 мільйонів доз вакцин різних виробників, і я не можу зараз сказати, чи будемо ми замовляти ще вакцини, зокрема "Спутник V", - заявив Кауц. - Рішення щодо цього ми ще не ухвалили". При цьому він відмовився виключити, що при ухваленні такого рішення братимуться до уваги політичні міркування. До того ж, заявив представник міністерства охорони здоров'я, до європейських країн російська вакцина могла б бути поставлена ​​тільки "в невеликій кількості".

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Росія та Європейський Союз звинувачують одне одного у політизації питання з вакциною від коронавірусу: в Кремлі підозрюють ЄС в упередженому ставленні до російських препаратів стосовно допуску на європейський ринок, а в Брюсселі звинувачують Москву у використанні російської вакцини в пропагандистських цілях.

Німецькі лікарі - за вакцину без "ідеологічного" вибору

Однак у дискусії, що розгорнулася в Німеччині, серед лікарів та вірусологів переважають голоси на користь неполітизованого підходу до вакцин. Так, "Спутник V" раніше відзначив очільник Постійної комісії з вакцинації (Stiko) при Інституті імені Роберта Коха в Берліні Томас Мертенс (Thomas Mertens). "Це хороша вакцина, яка, ймовірно, коли-небудь буде допущена і в ЄС. У російських дослідників дуже великий досвід щодо вакцин. Препарат "Спутник V" розроблений уміло", - заявив він в інтерв'ю газеті Rheinische Post.

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"Нам потрібно докласти більше зусиль з тим, щоб усі науково перевірені вакцини без ідеологічного відбору швидко отримали дозвіл. Це стосується й російського препарату", - заявив 16 березня голова берлінського відділення Німецького Червоного Хреста Маріо Чайя (Mario Czaja).

"Мої пацієнти погодилися б і на AstraZeneca, якби я мав дози в наявності, а багато хто був би не проти вакцини "Спутник V" з Росії - головне, зробити щеплення!" - пояснив тижневику Der Spiegel лікар Александер Даґґе (Alexander Dagge) з Мекленбурга-Передньої Померанії. Він бере участь у проєкті підготовки до масової вакцинації за участі лікарських кабінетів по всій Німеччині. Влада ФРН вважає, що в тому числі ця програма дозволить уможливити щеплення від COVID-19 усіх бажаючих до кінця серпня 2021 року.

"Спутник V" може накрити лавиною інших препаратів

Однак задовольнити наявний нині дефіцит вакцин препарат з Росії не встигне, переконаний вірусолог берлінської клініки "Шаріте" Лайф Ерік Зандер (Leif Erik Sander). Після очікуваного допуску в ЄС "Спутник V" зможе розширити вибір вакцин для європейців, але на появу цієї вакцини експерти в Німеччині розраховують не раніше літа - крім EMA дозвіл у Німеччині повинен видати Інститут імені Пауля Ерліха, нагадала газета Tagesspiegel.

Однак до літа Євросоюз уже розраховує отримати таку велику кількість доз препаратів інших виробників, що потреби в "Спутник V", можливо, й не виникне - проблемою масової вакцинації будуть не препарати, а інфраструктура. Єврокомісія замовила понад 2,6 мільярда доз вакцини у шести різних виробників. З цієї кількості - 1,8 мільярда у виробників, вакцини яких допущені до застосування в ЄС - BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, а також препарат американського концерну Johnson&Johnson, що не потребує введення другої дози, як інші вакцини.

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