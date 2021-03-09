Очільник німецької комісії з вакцинації похвалив "Спутник V"

Голова німецької Постійної комісії з вакцинації (Ständige Impfkommission - STIKO) при Інституті імені Роберта Коха Томас Мертенс (Thomas Mertens) похвалив російську вакцину "Спутник V" від коронавірусу.

"Це - хороша вакцина, яка, ймовірно, також колись буде схвалена до використання в ЄС. Російські дослідники мають великий досвід роботи з вакцинами. "Спутник V" розроблений вміло", - сказав Мертенс в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому у середу, 10 березня.

"Спутник V", як і AstraZeneca, є векторною вакциною, яка базується на генетично модифікованому аденовірусі шимпанзе. Утім, на відміну від вакцини AstraZenecа, "Спутник V" використовує два різні векторні віруси для першої і другої дози, уточнив Мертенс. "Це - дуже розумно, тому що таким чином можна запобігти потенційному зниженню ефективності через імунну реакцію на вектори", - пояснив голова STIKO.

Минулого тижня Європейське агентство лікарських препаратів (EMA) розпочало вивчати російську вакцину для її можливого схвалення. Наразі в ЄС допущені вакцини трьох виробників - Biontech/Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Очікується, що 11 березня EMA рекомендуватиме схвалення вакцини від американського виробника Johnson&Johnson.

Вакцина як інструмент пропаганди

Напередодні президент Європейської Ради Шарль Мішель звинуватив владу РФ у використанні вакцини від коронавірусу для пропаганди. Він зауважив, що Росія і Китай постачають свої вакцини іншим країнам "в дуже обмеженому обсязі", але багато про це розповідають у ЗМІ. При цьому темпи вакцинації в цих країнах є вдвічі нижчими, ніж показники в ЄС.

До цього голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) висловила подив через те, що "Росія пропонує теоретично іншим країнам мільйони доз (російської вакцини "Спутник V". - Ред.), однак водночас не досягла достатнього прогресу у вакцинації власного населення".

Нагадаємо, декілька країн ЄС, зокрема, Угорщина, Словаччина і Чехія, закупили російську і китайську вакцини від коронавірусу. При цьому вони не сертифіковані в ЄС, але національні уряди можуть дозволити використовувати препарати у кризових ситуаціях.

У Росії вакцину "Ступник V" зареєстрували ще до завершення клінічних досліджень, що було сприйнято як пропагандистський хід.

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