 Очільник німецької комісії з вакцинації похвалив ″Спутник V″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Очільник німецької комісії з вакцинації похвалив "Спутник V"

Голова німецької комісії з вакцинації заявив, що "Спутник V" є "вміло розробленою вакциною". Він припустив, що колись її дозволять до використання у ЄС.

Вакцина Спутник V

Вакцина "Спутник V"

Голова німецької Постійної комісії з вакцинації (Ständige Impfkommission - STIKO) при Інституті імені Роберта Коха Томас Мертенс (Thomas Mertens) похвалив російську вакцину "Спутник V" від коронавірусу.

"Це - хороша вакцина, яка, ймовірно, також колись буде схвалена до використання в ЄС. Російські дослідники мають великий досвід роботи з вакцинами. "Спутник V" розроблений вміло", - сказав Мертенс в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому у середу, 10 березня.

"Спутник V", як і AstraZeneca, є векторною вакциною, яка базується на генетично модифікованому аденовірусі шимпанзе. Утім, на відміну від вакцини AstraZenecа, "Спутник V" використовує два різні векторні віруси для першої і другої дози, уточнив Мертенс.  "Це - дуже розумно, тому що таким чином можна запобігти потенційному зниженню ефективності через імунну реакцію на вектори", - пояснив голова STIKO.

Минулого тижня Європейське агентство лікарських препаратів (EMA) розпочало вивчати російську вакцину для її можливого схвалення. Наразі в ЄС допущені вакцини трьох виробників - Biontech/Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Очікується, що 11 березня EMA рекомендуватиме схвалення вакцини від американського виробника Johnson&Johnson.

Вакцина як інструмент пропаганди

Напередодні президент Європейської Ради Шарль Мішель звинуватив владу РФ у використанні вакцини від коронавірусу для пропаганди. Він зауважив, що Росія і Китай постачають свої вакцини іншим країнам "в дуже обмеженому обсязі", але багато про це розповідають у ЗМІ. При цьому темпи вакцинації в цих країнах є вдвічі нижчими, ніж показники в ЄС.

До цього голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) висловила подив через те, що "Росія пропонує теоретично іншим країнам мільйони доз (російської вакцини "Спутник V". - Ред.), однак водночас не досягла достатнього прогресу у вакцинації власного населення". 

Нагадаємо, декілька країн ЄС, зокрема, Угорщина, Словаччина і Чехія, закупили російську і китайську вакцини від коронавірусу. При цьому вони не сертифіковані в ЄС, але національні уряди можуть дозволити використовувати препарати у кризових ситуаціях.

У Росії вакцину "Ступник V" зареєстрували ще до завершення клінічних досліджень, що було сприйнято як пропагандистський хід.  

Читайте також: The Lancet оприлюднив результати випробувань російської вакцини "Спутник V"

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


Дивитись відео 04:53

"Супутник V": чи можна довіряти російській вакцині від коронавірусу (15.10.2020)

Також за темою

Slowakei | Coronavirus | Premierminister Igor Matovic

Урядова криза в Словаччині через російську вакцину проти коронавірусу 09.03.2021

Купівля Словаччиною російської вакцини "Спутник V" спричинила урядову кризу в цій країні. Через рік після формування коаліції в Словаччині вона опинилася на межі розвалу.

Ukraine Covid-19 Impfung

В Україні за добу вакцинували понад 4 тисяч людей 10.03.2021

В Україні 9 березня від коронавірусу щепили ​​4362 людини, загалом від початку кампанії - 23480. За минулу добу підтвердили 6377 нових випадків зараження коронавірусом, померли 219 людей, в яких підтвердили інфікування.

Impfstoff gegen covid-19 Covishield

У свято - не до щеплень: в Україні 8 березня вакцинували лише 1171 людину 09.03.2021

В Україні 8 березня від коронавірусу щепили лише 1171 людину, загалом від початку кампанії - 19118. За минулу добу підтвердили 3261 новий випадок зараження коронавірусом.

Реклама

Докладно

Прапор Євросоюзу

Чи запровадить ЄС санкції щодо Коломойського та Медведчука

Що у Євросоюзі думають про санкції щодо Коломойського та чи піде ЄС на санкції щодо українських олігархів?  

Шахтарі на шахті імені Засядька, що на території самопроголошеної ДНР

Хто у виграші після втрати Україною вугілля з Донбасу 

Шахти у Росії отримали друге дихання на продажі вугілля в Україну, поки вугілля з Донбасу вивозиться за безцінь.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  