Угорщина першою в ЄС купує вакцину РФ "Спутник V"

Угорщина стала першою країною в Євросоюзі, яка придбала російську вакцину від коронавірусу "Спутник V". Вже підписано відповідний контракт, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в п'ятницю, 22 січня, у Москві.

Вакцину мають доставити до Угорщини трьома траншами, уточнив він у відео на своїй сторінці у соцмережі Facebook, передає агенція Reuters.

Сійярто стверджує, що завдяки російській вакцині зростають шанси послаблення обмежень, які ввели в Угорщині для боротьби з коронавірусом.

Раніше Національний інститут фармакології і харчування Угорщини (OGYEI) надав попередню згоду російській вакцині від коронавірусу "Спутник V" та AstraZeneca, яку вже застосовують у Великобританії.

При цьому Європейське агентство лікарських засобів (EMA) ще не затвердило жодну з цих вакцин. Рішення щодо вакцини AstraZeneca, яку розробила шведсько-британська фармацевтична компанія, очікується 29 січня.

Уряд Угорщини розраховує на швидку масову вакцинацію населення. За словами прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, можна буде обговорювати скасування коронавірусних обмежень лише після того, як стане можливою масова вакцинація. Найкращий спосіб зробити це - отримати схвалення кількох вакцин, сказав Орбан в ефірі державного радіо. На його переконання, в такому разі конкуренція змусить виробників пришвидшити свої поставки.

Раніше в угорському уряді оголосили плани масово застосовувати також китайську вакцину від коронавірусу, розроблену компанією Sinopharm.

Вакцина "Спутник V" раніше була зареєстрована в Росії, Білорусі, Аргентині, Болівії, Сербії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї і Туркменістані. Дії угорської влади щодо російської, китайської та британської вакцини не суперечать приписам Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), адже воно дозволяє національним відомствам вдаватися до екстрених дозвільних процедур у разі гострої нестачі певних препаратів, нагадує AFP.

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Сумнівний допуск вакцини в Росії

Росія допустила до використання вакцину "Спутник V" власного виробництва ще в серпні 2020 року, ставши, таким чином, першою країною світу, де зареєстрували антикоронавірусну вакцину.

Тоді це наразилося на критику міжнародної спільноти, адже ще не було завершено третю фазу дослідження препарату. Попри це в країні вже стартувала масова вакцинація населення

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