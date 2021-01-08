AstraZeneca подала заявку на затвердження вакцини в ЄС

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca подала заявку на затвердження своєї вакцини проти коронавірусу до Європейського агентства лікарських засобів (EMA), повідомляє його пресслужба у вівторок, 12 січня.

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Агентство може видати висновок щодо дозволу на використання цієї вакцини за прискореною процедурою - 29 січня. Тоді має відбутися засідання наукового комітету EMA з лікарських засобів. AstraZeneca отримає цей дозвіл у разі, якщо EMA дійде висновку, що користь від вакцини перевищує ризики під час її застосування для захисту від COVID-19.

У разі схвалення вакцини агентством її допуск на європейський ринок має формально затвердити Європейська Комісія. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) підтвердила у соцмережі Twitter, що як тільки ця вакцина отримає схвалення серед науковців EMA, тоді "ми працюватимиме на повній швидкості, щоб дозволити її використання в Європі".

Раніше Єврокомісія замовила 400 мільйонів доз вакцини AstraZeneca для 27 країн-членів ЄС. З них 56 мільйонів доз має отримати Німеччина.

Нагадаємо, цю вакцину фармацевтична компанія AstraZeneca розробила у співпраці з Оксфордським університетом. Першою у світі її затвердили у Великобританії.

Вакцина AstraZeneca може зберігатися при температурі від двох до восьми градусів, яку забезпечують звичайні холодильники, що полегшує її транспортування і використання. При цьому вакцини від BioNTech/Pfizer та Moderna зберігати при набагато нижчих температурах - у проміжку від мінус 80 до мінус 60 (BioNTech/Pfizer) і від мінус 25 до мінус 15 градусів (Moderna).

Принцип роботи вакцини Оксфордського університету і AstraZeneca AZD1222 базується на використанні аденовіруcу шимпанзе для доставки білка коронавірусу в організм людини.

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