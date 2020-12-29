ЄС закупить ще 300 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer

Єврокомісія збільшила своє замовлення на поставки вакцини від COVID-19 виробництва BioNTech/Pfizer ще на 300 мільйонів доз, подвоївши таким чином попередні замовлення, передає агентство dpa. "Відповідно до нової угоди ми можемо закупити в цілому до 300 мільйонів додаткових доз вакцини", - заявила в Брюсселі в п'ятницю, 8 січня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

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За її словами, 75 мільйонів доз вакцини будуть доступні вже з березня, а решта надійде до кінця року. "Європа матиме більш ніж достатньо вакцин в надійні терміни", - підкреслила вона.

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Загалом Єврокомісія, яка веде переговори від імені держав-членів ЄС, уклала контракти на поставку понад 2 мільярдів доз вакцин від шести виробників. На даний час дозвіл на використання отримали лише вакцини від BioNTech/Pfizer та американської компанії Moderna. Перші поставки вакцини від Moderna (Єврокомісія замовила загалом 160 мільйонів доз цієї вакцини) очікуються вже наступного тижня.

Країни ЄС не можуть вести сепаратні переговори

Під час виступу голова Єврокомісії також наголосила, що країнам ЄС не дозволяється вести переговори про окремі угоди щодо вакцин паралельно із ЄС в цілому, передає агентство Reuters. "Єдиний формат, у якому ми ведемо переговори - це коли нас 27", - заявила фон дер Ляєн.

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"Ми робимо це разом, і жодна держава-член юридично не має права вести паралельні переговори або мати паралельний контракт", - додала вона, зазначивши, що загальний портфель законтрактованих доз вакцини на даний час становить 2,3 мільярда доз, чого більше, ніж достатньо, щоб вакцинувати все населення Європи.