 ЄС закупить ще 300 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2021

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Новини

ЄС закупить ще 300 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer

Євросоюз вирішив закупити ще 300 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer, збільшивши своє попереднє замовлення вдвічі. 75 мільйонів доз вакцини будуть доступні вже з березня, а решта надійде до кінця року.

ЄС закупить ще 300 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer

ЄС закупить ще 300 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer

Єврокомісія збільшила своє замовлення на поставки вакцини від COVID-19 виробництва BioNTech/Pfizer ще на 300 мільйонів доз, подвоївши таким чином попередні замовлення, передає агентство dpa. "Відповідно до нової угоди ми можемо закупити в цілому до 300 мільйонів додаткових доз вакцини", - заявила в Брюсселі в п'ятницю, 8 січня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

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За її словами, 75 мільйонів доз вакцини будуть доступні вже з березня, а решта надійде до кінця року. "Європа матиме більш ніж достатньо вакцин в надійні терміни", - підкреслила вона.

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Загалом Єврокомісія, яка веде переговори від імені держав-членів ЄС, уклала контракти на поставку понад 2 мільярдів доз вакцин від шести виробників. На даний час дозвіл на використання отримали лише вакцини від BioNTech/Pfizer та американської компанії Moderna. Перші поставки вакцини від Moderna (Єврокомісія замовила загалом 160 мільйонів доз цієї вакцини) очікуються вже наступного тижня.

Країни ЄС не можуть вести сепаратні переговори

Під час виступу голова Єврокомісії також наголосила, що країнам ЄС не дозволяється вести переговори про окремі угоди щодо вакцин паралельно із ЄС в цілому, передає агентство Reuters. "Єдиний формат, у якому ми ведемо переговори - це коли нас 27", - заявила фон дер Ляєн.

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"Ми робимо це разом, і жодна держава-член юридично не має права вести паралельні переговори або мати паралельний контракт", - додала вона, зазначивши, що загальний портфель законтрактованих доз вакцини на даний час становить 2,3 мільярда доз, чого більше, ніж достатньо, щоб вакцинувати все населення Європи.

Дивитись відео 05:50

Китайська вакцина CoronaVac: чим вакцинуватимуть українців (08.01.2021)

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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COVID-19: в ЄС почалася масова вакцинація

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